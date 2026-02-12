Владислава Гераскевича дискваліфікували через шолом пам’яті: позиція МОК та НОК

Провідного українського скелетоніста Владислава Гераскевича було відсторонено від змагань просто перед початком першого заїзду. Причиною став його шолом, на якому зображені українські атлети, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Гераскевич: дискваліфікація та позиція спортсмена щодо шолома пам’яті

Дискваліфікація стала результатом принципової позиції атлета. Владислав планував вийти на лід у шоломі, який він вважає символом шани до полеглих Героїв та колег-спортсменів. Однак МОК розцінив цей жест як порушення нейтральності.

Сам Владислав у день змагань опублікував заяву, в якій наголосив, що не прагнув конфлікту:

Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає увагу від самих змагань, — написав Владислав у своєму Instagram.

Він також висунув вимогу зняти заборону на використання інвентарю та закликав МОК до солідарності — надати генератори для українських спортивних об’єктів, які щодня потерпають від російських обстрілів.

Дискваліфікація Герасевича: офіційна позиція МОК

Дискваліфікація Владислава Герасевича — це рішення жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону, яке ґрунтується на 50-й статті Олімпійської хартії. МОК офіційно підтвердив цю інформацію, детально розписавши хронологію зустрічей з українцем:

9 лютого: МОК повідомив команду Гераскевича, що шолом не відповідає вимогам і запропонував альтернативи (наприклад, чорну пов’язку);

11 лютого: під час перевірки інвентарю Владислав письмово підтвердив намір вийти на старт саме в цьому шоломі.

12 лютого: вранці перед заїздом відбулася зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Консенсусу не було досягнуто: Владислав відмовився замінювати шолом.

Кореспондент Суспільне Спорт Сергій Захарченко повідомив, що атлет уже отримав на руки офіційне рішення IBSF. У МОК наголошують, що проблема не в самому меседжі, а в місці його демонстрації, і пропонували Гераскевичу показати шолом у мікс-зоні після змагань, але не під час заїзду.

Гераскевич та підтримка України: вчинок, що дорожчий за медалі

Попри те, що для атлета завершилася ця Олімпіада, Гераскевич отримав беззаперечну підтримку від Національного олімпійського комітету та мільйонів українців.

Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам — з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять — це вже перемога для всієї країни, — зазначили в НОК України.

Цей інцидент вкотре підняв дискусію про те, де закінчується спорт і починається реальність війни. Поки функціонери посилаються на правила, український спортсмен вибрав пам’ять про тих, хто вже ніколи не зможе вийти на старт.

Тепер ти знаєш про те, що Владислава Гераскевича дискваліфікували через його принципову позицію та шолом пам’яті, але читай далі про головну спортивну подію року.

Дізнайся у нашому матеріалі про медальний залік Олімпіади-2026: які країни лідирують за кількістю нагород та який вигляд має десятка світових лідерів у зимових видах спорту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!