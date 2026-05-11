Суд визнав протиправним наказ МОН №910 про обмеження навчання: що зміниться для студентів

Конституційне право на освіту в Україні знову захищено. Міністерство освіти і науки скасувало суперечливий наказ №910, який тривалий час блокував можливість поновлення та переведення студентів на денну чи дуальну форму навчання. Рішення було ухвалено після системного тиску з боку Офісу Омбудсмана та відповідної постанови суду.

Чому наказ №910 вважали дискримінаційним

Наказ МОН №910, який діяв протягом останнього часу, встановлював жорсткі бар’єри для зміни форми навчання. Міністерство аргументувало такі заходи мобілізаційними процесами в країні. Проте на практиці обмеження виявилися тотальними й часто позбавленими логіки.

Зокрема, під дію заборони потрапляли категорії громадян, які не є військовозобов’язаними:

жінки-здобувачі освіти;

студенти, які навчаються на спеціальностях, де заочна форма взагалі не передбачена програмою;

інші категорії осіб, що мають законне право на відстрочку або не підлягають призову.

Це створювало ситуацію, коли люди просто не могли продовжувати навчання або реалізовувати свій потенціал у обраній професії через бюрократичні перепони.

Втручання Омбудсмана: шлях від звернень до рішення суду

До Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини регулярно надходили скарги від громадян, які стали заручниками наказу №910. Омбудсман Дмитро Лубінець зайняв безкомпромісну позицію, наголошуючи, що мобілізація не може бути виправданням для порушення базових прав людини на освіту.

Шлях до скасування обмежень включав кілька етапів:

Надсилання офіційних пропозицій та зауважень до профільного міністерства.

Внесення офіційного подання про усунення порушень.

Фіксація проблеми у Щорічній доповіді Омбудсмана за 2025 рік.

Судовий розгляд, за результатами якого наказ №910 було визнано протиправним.

Наразі МОН не лише скасувало старий документ, а й розробило новий проєкт наказу. Важливо, що до нього вже внесено правки, запропоновані Уповноваженим, щоб запобігти подібній дискримінації в майбутньому.

Куди звертатися у разі порушення прав

Офіс Омбудсмана закликає студентів та абітурієнтів уважно стежити за дотриманням своїх прав під час поновлення чи переведення. У разі виникнення проблем або відмов громадянам радять звертатися по допомогу:

особисто: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8;

через електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

за телефонами гарячої лінії: 1678 або 044 299 74 08.

Захист прав кожного студента сьогодні є запорукою збереження інтелектуального потенціалу України завтра.

