Студенти 25+ не матимуть права на відстрочку: у ВР готують законопроект

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у Верховній Раді планують скасувати відстрочку від мобілізацій для тих чоловіків, що вступили до закладів вищої, передвищої чи професійної освіти після 25 років.

Законопроект вже готують до другого читання — деталі читай в матеріалі.

Скасування відстрочки для студентів 25+ — що відомо

Як було зазначено в повідомленні, ті чоловіки, яким на момент вступу вже виповнилося 25 і більше, не матимуть права на відстрочку.

Важливо розуміти, ми не обмежуємо право на освіту, але переглядаємо підхід до права на відстрочку, — пояснив Бабак.

Ці зміни пов’язані з результативністю схожих змін на прикладі аспірантури: до повномасштабного вторгнення туди вступало лише понад 500 чоловіків, водночас у 2024 році ця цифра досягла понад 90 тисяч.

Після того як правила були змінені, кількість охочих вступати до аспірантури, знизилась майже до того рівня, як було до вторгнення.

Щоб усунути причину, потрібен відповідний закон, який, зокрема, має припинити використання права на освіту як формальної підстави для уникнення виконання конституційного обов’язку, — зазначив нардеп.

Раніше ми писали, що зміниться у мобілізації 2026 року — читай в матеріалі, кого тепер можуть призвати та як вручатимуться повістки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!