Вступ у магістратуру 2026: МОН назвало точні дати проведення іспитів ЄВІ та ЄФВВ

Майбутнім магістрам час планувати підготовку та літні відпустки. Міністерство освіти і науки України розставило крапки над і, визначивши точний розклад вступної кампанії. Наказ уже пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції, тож оприлюднені дати є остаточними.

Коли будуть вступні іспити в магістратуру 2026

Цього року іспити пройдуть у дві сесії, щоб кожен абітурієнт мав змогу підтвердити свої знання.

Основна сесія: стартує 26 червня і триватиме до 14 липня.

Додаткова сесія: передбачена для тих, хто пропустив основну з поважних причин, і пройде з 3 до 21 серпня.

Важливо пам’ятати, що Єдиний вступний іспит залишається обов’язковим практично для всіх категорій вступників. Він включає тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності.

Хто має складати ЄФВВ та ЄВІ у 2026 році

Окрім загального іспиту, багатьом вступникам доведеться пройти Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Цей предметний тест розроблений для конкретних галузей знань.

Зокрема, ЄФВВ є обов’язковим для таких напрямків, як журналістика, соціальні науки, бізнес, адміністрування та право.

Також фаховий тест чекає на майбутніх фахівців у сферах інформаційних технологій, історії, філософії, екології та медицини (терапія, фармація, громадське здоров’я). Окрему увагу звертають на себе спеціальності готельно-ресторанної справи, туризму та цивільної безпеки — тут бали ЄФВВ будуть вирішальними для вступу.

Використання результатів минулих років та прохідні бали

Міністерство зберегло можливість використовувати сертифікати попередніх вступних кампаній, що суттєво полегшує шлях для тих, хто вже має певні здобутки.

ЄВІ: можна надати результати за 2024 або 2025 роки або спробувати покращити їх на іспиті 2026 року. ЄФВВ: до заліку приймаються бали за 2025 та 2026 роки.

Щодо порогових балів, то планка для участі в конкурсі залишається доступною:

Для ЄВІ необхідно набрати мінімум 5 тестових балів (як з мови, так і з логіки).

Для ЄФВВ поріг вищий і становить 35 тестових балів.

Деякі вступники пільгових категорій зможуть розраховувати на спеціальні умови, замінивши державні тести співбесідою або внутрішнім фаховим іспитом у виші.

