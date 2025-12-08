Стипендії для студентів у 2026 році подвояться: Рада ухвалила бюджет

Гарні новини для українського студентства: виплати суттєво зростуть. Верховна Рада затвердила Державний бюджет на 2026 рік, у якому на підтримку молоді заклали рекордні 6,6 мільярда гривень. Це на 1,2 млрд більше, ніж у попередньому році.

Головний кошторис країни депутати ухвалили 3 грудня 2025 року. Згідно з розрахунками Міністерства фінансів, фінансовий апгрейд стипендій відбудеться з початку нового навчального року — з 1 вересня 2026 року. Більшість виплат фактично подвоюється.

Університети: від мінімалки до президентської виплати

Студенти закладів вищої освіти відчують зміни найбільше. Якщо раніше мінімальна академічна стипендія становила 2000 грн, то з осені 2026-го вона зросте до 4000 грн.

Ті, хто демонструє виняткові успіхи у навчанні, зможуть розраховувати на солідні суми. Зокрема, стипендія Президента України сягне 20 000 гривень на місяць.

Нові розміри виплат для університетів:

Стипендія Президента: було 10 000 грн — стане 20 000 грн ;

Стипендія Верховної Ради: було 4 400 грн — стане 8 800 грн;

Урядова стипендія (Кабмін): було 4 000 грн — стане 8 000 грн;

Звичайна академічна: було 2 000 грн — стане 4 000 грн;

За особливі успіхи (підвищена): було 2 910 грн — стане 5 820 грн .

Також зростуть виплати для студентів, які навчаються на пріоритетних для держави спеціальностях (галузевий принцип): звичайна становитиме 5 100 грн (було 2 550), а підвищена — 7 420 грн (було 3 710).

Коледжі: як зміняться суми

Не оминули увагою і заклади фахової передвищої освіти. Для студентів коледжів виплати також зростуть у два рази.

Що чекати з 1 вересня 2026 року:

Президентська стипендія: зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;

Стипендія Верховної Ради: підніметься з 3 320 грн до 6 640 грн;

Мінімальна академічна: замість 1 510 грн студенти отримуватимуть 3 020 грн;

За відмінне навчання (підвищена): зросте з 2 197 грн до 4 394 грн .

Студенти галузевих спеціальностей у коледжах отримуватимуть 3 860 грн (замість 1 930 грн), а відмінники на цих напрямках — 5 618 грн (замість 2 809 грн).

В уряді наголошують, що таке суттєве підвищення є інвестицією в людський капітал. Держава прагне мотивувати молодь залишатися в Україні та здобувати якісну освіту, попри всі виклики часу.

