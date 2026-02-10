В Україні планують реформу централізованого теплопостачання: деталі законопроєкту 14067

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №14067, який передбачає розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Документ закладає основу для системної модернізації тепломереж і оновлення підходів до надання теплових послуг.

Модернізація теплопостачання: що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає обов’язкове поетапне встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання. Це дозволить регулювати подачу тепла, вести точний облік споживання та підвищити енергоефективність будинків.

Очікується, що такі зміни сприятимуть підвищенню якості послуг, зменшенню втрат у мережах і створять додаткові умови для залучення інвестицій у сферу теплопостачання.

Теплопостачання та ІТП: контроль, економія і якість послуг

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, індивідуальні теплові пункти — це не лише про технічне оновлення, а й про реальну економію ресурсів.

Навіть на тлі щоденних атак Росії ми маємо працювати у двох напрямках: оперативно відновлювати пошкоджене і стратегічно робити систему більш стійкою на майбутнє, — наголосив Кулеба.

За попередніми оцінками, встановлення ІТП дає змогу скоротити споживання тепла на 15–30%, зменшити втрати в мережах і підвищити комфорт для мешканців.

Реформа централізованого теплопостачання: коли запрацюють зміни

Законопроєкт передбачає поетапне впровадження ІТП через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де індивідуальні теплові пункти вже встановлені або відсутня технічна можливість для їх монтажу, додаткові вимоги не застосовуватимуться.

Документ підготовлений у межах плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік та є частиною ініціативи Ukraine Facility, що передбачає підтримку від Європейського Союзу.

Уряд розраховує на підтримку парламенту під час підготовки законопроєкту до другого читання.

Це крок до більш стійкого, ефективного і справедливого теплопостачання — для людей і громад, — підкреслив Кулеба.

А поки Верховна Рада у першому читанні погодила закон про тепполостачання, кияни знову стикнулися і з серйозними перебоями в енергосистемі.

