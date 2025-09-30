Коли буде опалення в Києві у 2025 і чи збережеться тепло при обстрілах

Комунальники Києва майже готові до опалювального сезону 2025–2026. Очікується, що він буде непростим — ворожі напади на столицю посилилися.
Та попри всі ризики війни, опалювальний сезон стартуватиме вчасно. Коли саме ввімкнуть опалення в Києві — читай у матеріалі.
Коли включать опалення в Києві на зимовий сезон 2025-2026
Опалення у Києві включать, коли середньодобова температура триматиметься три дні на рівні 8 градусів.
Це стандартна норма, і вона лишається незмінною.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що підготовка до зими вже майже завершена. Основні роботи на об’єктах міського теплоенергетичного комплексу вже виконані. Загальний стан готовності до опалювального сезону — понад 90%.
Комунальне підприємство Київтеплоенерго відзвітувало, що їхні фахівці відремонтували понад 560 водогрійних котлів і завершили більшість ремонтних робіт на тепломережах. Тож опалення включать вчасно.
Чи буде опалення весь сезон: ризики та виклики наступної зими
Водночас Кличко визнає: ризики цієї зими надто великі. Міський голова каже:
— Ми залежимо від ситуації в енергетиці країни та від можливих атак на критичну інфраструктуру. Тому готуємо резервні джерела — газові турбіни, газопоршневі установки, які забезпечать лікарні та інші важливі об’єкти.
У місті також створюють аварійні бригади та формують запаси обладнання для швидкого реагування.
Цього місяця провели тренування сил цивільного захисту Києва та області для відпрацювання дій в екстремальних умовах, коли великі енергооб’єкти можуть бути пошкоджені.
— Ворог атакує наші енергетичні об’єкти, аби зламати киян, деморалізувати столицю. Ми маємо бути готові до різних сценаріїв, — зазначив Кличко.
З тією ж метою — тримати контроль над ситуацією у найнебезпечніші моменти — комунальне підприємство Київтеплоенерго готує до експлуатації генератори від 600 кВт до 2 МВт.
На сьогодні 136 генераторів вже розміщені в котельнях, щоб у разі надзвичайної ситуації забезпечити аварійне живлення систем опалення.
Кличко також подякував мешканцям Києва за їхній високий рівень відповідальності.
— Оплата за спожиті комунальні послуги в столиці тримається на рівні 90 відсотків… Від цього залежить наша стійкість, робота підприємств.
Також мер додав, що для тих, хто свідомо не платить за опалення, будуть застосовані штрафні санкції.
Джерело: Офіційний портал Києва.
