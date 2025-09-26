До 12 градусів вдома: українців попередили про складну зиму без опалення

Зима 2025-26 буде вже четвертою в умовах повномасштабної війни. Здавалося б, що українців вже нічим не налякати: ми переживали тривалі блекаути та навчилися жити без світла і тепла в умовах морозів.

Однак цього року ситуація може ускладнитися через проблеми з газом. Про це на подкасті Суперпозиція заявив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Більше про це — далі у матеріалі.

Опалювальний сезон 2025-26

За словами Олега Попенка, цей опалювальний сезон буде дуже складним через брак газу.

— Газу у нас мало. Тому чекаю на обмеження подавання газу за низької температури, яка триматиметься кілька тижнів. Можливо, навіть відключення газу будуть.

Тому що у нас уражена об’єднана газотранспортна система та газові сховища, неодноразово, — зазначив він.

Крім того, очільник Спілки зазначив, що у квартирах температура може опускатися до +12-14°С в опалювальний сезон.

Він нагадав, що минулого року 13,2 млрд куб. м газу, які планують закачати цього року, вистачило лише до лютого — далі газ купували удвічі дорожче.

