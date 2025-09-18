Перший сніг вже у вересні: у яких областях можливе серйозне похолодання

Синоптикиня Наталія Діденко поділилася прогнозом на 21-28 вересня. За її словами, замість теплої осені подекуди на українців чекає перший подих зими — очікується сніг та похолодання.

Проте тепло все ж потішить протягом цих вихідних, а холод не буде постійним. Вікна діляться деталями.

Прогноз погоди на тиждень 21-28 вересня: що чекати українцям

У четвер та п’ятницю, 25-26 вересня, тепла погода зміниться різким похолоданням. В західних областях України, в районах ближчих до Карпат, дощ може переходити у мокрий та повноцінний сніг.

— Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова — лише місцями в західній частині, — каже фахівчиня.

Протягом найближчих днів, а саме 19 вересня, антициклон із південного заходу замінить короткочасні дощі, які вкрили Україну. В усіх регіонах буде триматися ясна погода, в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

Температура повітря поступово підвищуватиметься до +19+24°C. А найближчими вихідними, 20-21 вересня, по всій території України очікується суха та сонячна погода. Температура — +24…+28°C.

— Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня (22-24 вересня — ред.), а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться, — зауважує Наталія Діденко.

Наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими. А далі у жовтні очікується ще одне бабине літо.

