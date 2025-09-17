Погода в Житомирі на вихідні: синоптики про подарунки природи на вікенд

Якщо ти хочеш спланувати зустрічі з друзями, поїздки або інші справи на вихідні, то слід цим зайнятись вже зараз. Читай, яка буде погода у Житомирі на найближчих вихідних та що говорять синоптики.

Погода у Житомирі на вихідні: 20 вересня

Згідно з інформацією Sinoptik, субота у Житомирі обіцяє бути доволі теплою, як для середини вересня. Вночі, а саме о третій годині, температура триматиметься на позначці +15°C, з невеликим вітерцем. У цей час вологість буде 95%.

На ранок буде ледь тепліше, ніж вночі — о 9 ранку сонечко почне пригрівати та термометр показуватиме +16°C. Вітерець трохи посилиться, тоді як вологість зменшиться до 90%.

Вдень температура повітря досягне пікових +23°C — саме з цього дня почнеться теплий період вересня. Разом із теплою погодою прийде і легкий вітер, що місцями досягатиме 3 м/с, а відсоток вологості впаде до 62.

Увечері, о 21 годині, термометр показуватиме +18°C, що є типовою температурою для осінніх вечорів. Вітер майже повністю зникне, а повітря знов набиратиме вологість — очікується приблизно 84%.

Загалом день в Житомирі видасться доволі теплим, повністю сонячним до завершення дня, і без жодних опадів.

Прогноз погоди у Житомирі на вихідні: 21 вересня

Щодо неділі, то синоптики прогнозують ще тепліший день, ніж попередній. Уночі температура буде +16°C, вітер та відсоток вологості будуть схожі до суботніх.

Зранку ситуація не сильно зміниться: +17°C тепла, вологість на рівні 84% та вітерець, що досягатиме 2 м/с.

Та вже о 15 годині ситуація у Житомирі буде кардинально інша — +27°C тепла, пориви вітру досягатимуть 2,5 м/с, а рівень вологість буде 50%. Час від часу також проглядатимуться хмарки, але від такої спеки вони не врятують.

Увечері теж буде відносно тепло — +21°C з невеликим теплим вітерцем. Рівень вологість повітря досягатиме 80%, а хмарки час від часу пропливатимуть небом.

У цілому вихідні будуть дуже теплими як для такого пізнього часу вересня, тож можна сміло планувати вилазки за місто, прогулянки з друзями або й на самоті — сонечко дуже добре пригріватиме на цих вихідних.

Погода в Житомирі на вихідні: синоптики про подарунки природи на вікенд / 2 Фотографії

Погода у Житомирі: 10 найближчих днів, з 17.09 по 26.09

Протягом цього проміжку часу погода у Житомирі буде доволі різко змінюватись: як температура, так і опади. Почнеться все з дощу — 17 вересня цілий день буде дощити, температура триматиметься у діапазоні +13…+17°C. Надалі аж до 22 вересня, показник термометра поступово підніматиметься вище і вище: до максимальних +28°C, що нетипово для майже останніх днів вересня, у той час, як мінімальна температура буде вночі і сягатиме +10°C.

Починаючи з вівторка, 23 вересня, температура поступово спадатиме — з +27°C у п’ятницю, 26 числа, ми побачимо лише +14C, тож теплі речі не треба ховати надто далеко. Вночі слід очікувати діапазон температур такий: від +6°C до +17°C.

В основному ці дні будуть сонячними, окрім деяких: 18 вересня проллє невеликий дощ вдень, 19 буде повністю хмарно, а 25 та 26 числа синоптики передбачають мінливу хмарність.

