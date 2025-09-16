Погода у Львові на жовтень 2025 року: чого чекати посеред осені

Львів відомий великою кількістю нових винаходів та багатьма історичними пам’ятками, що так чи інакше відображають долю та минуле українського народу. Читай у матеріалі, якою буде погода у Львові у жовтні 2025 року та чи будуть опади.

Погода у Львові на жовтень 2025: перша декада, з 01.10 по 10.10

За інформацією Meteoprog.com перші 10 днів будуть найтеплішими у місяці, хоча прохолода прогнозується. Вдень показник термометра триматиметься у діапазоні від +13°C до +16°C, тоді як вночі буде зовсім холодно — температура опускатиметься до +4°C, а максимум можна буде спостерігати +7°C.

Опадів у першу декаду не передбачається, але теплі речі вже можна діставати із шафи. Сонце без хмар ми побачимо лише в останній день декади, а саме 10 жовтня, а хмарність буде 1, 5, 6 та 7 жовтня. В інші дні над містом перебуватиме мінлива хмарність.

Прогноз погоди у Львові на жовтень: друга декада, з 11.10 по 20.10

Погода у середині місяця виявиться найбільш стійкою щодо температури, адже коливань майже не передбачається. Вдень температура триматиметься від +13°C до +14°C, тоді як вночі — від +5°C до +6°C.

Опадів у Львові так само не прогнозовано і посеред місяця, а сонця майже не побачимо: лише 14, 16 та 17 жовтня ми зможемо ним насолодитись сонцем серед мінливої хмарності, коли в інші дні небо буде затягнутим хмарами.

Погода у Львові на жовтень 2025 року: третя декада, з 21.10 по 31.10

Останні 10 днів жовтня дадуть про себе знати: вночі показник термометра опуститься зовсім низько — від +2°C до +6°C, а отже зранку буде холодно вже по-зимовому. Вдень температура буде ледь нижчою за показники попередньої декади та перебуватиме у діапазоні +10…+12°C.

Щодо опадів: кінець жовтня так само не передбачає жодних змін щодо Львова. Але є і зміни — хмарних днів вже менше, а саме 21, 24, 27 та 30 жовтня, а останній день місяця порадує нас ясною погодою — хмаринки на небі ти не зможеш побачити й погода буде сприятливою для останніх прогулянок у місяці. Інші дні обіцяють принести мінливу хмарність до міста.

