Погода на Кіпрі: чи варто їхати відпочивати у жовтні

Кіпр давно полюбився туристам, адже місцевий колорит, різноманіття ландшафтів та незрівнянне ні з чим море лишаються в серцях багатьох людей. Читай у матеріалі, якою буде погода на Кіпрі в жовтні та коли найкраще їхати на відпочинок.

Погода на Кіпрі в жовтні: перша декада, з 01.10 по 10.10

Перші десять днів на Кіпрі будуть доволі спекотними: вдень температура повітря досягатиме +31°C, а вночі — +21°C. Кожен день спостерігатиметься мінлива хмарність, але від спеки це не сильно врятує.

Жодних опадів у першу декаду не передбачається.

Погода на Кіпрі в жовтні 2025: друга декада, з 11.10 по 20.10

Середина місяця особливо не буде відрізнятися від першої декади. Показник термометра вдень триматиметься у діапазоні +25…+29­°C, тоді як вночі від +15°C до +21°C.

Майже в усі дні очікується мінлива хмарність, окрім одного дня: у п’ятницю, 17 жовтня, проллє сильний дощ, через що наступні декілька днів будуть на кілька градусів прохолоднішими.

Прогноз погоди на Кіпрі в жовтні: третя декада, з 21.10 по 31.10

Як і властиво жовтню, температура повітря цього місяця буде поступово знижуватись, і останні дні будуть дещо прохолоднішими, ніж попередні дві декади. Мінімальна денна температура досягатиме +24°C, тоді як максимальна — +28°C. Уночі ситуація теж трохи зміниться: середня нічна температура на Кіпрі коливатиметься на позначках від +15°C до +19°C.

Щодо ясності неба: рівно так само час від часу небом пропливатимуть хмаринки, а опадів у ці дні не передбачається.

Загалом погода на Кіпрі у жовтні є доволі стабільною та незмінною: лише один день порадує місцевих жителів та туристів дощем та трохи охолодить країну, у той час як всі інші дні людей переслідуватиме мінлива хмарність. Не забувай брати з собою трохи більше води, крем від засмаги та сонцезахисні окуляри, адже спека на острові ще та!

Утім, не забудь і про теплу кофту, бо ночі будуть прохолодними й нагадають, що надворі вже осінь.

Температура води на Кіпрі у жовтні 2025

Показники термометра у воді не сильно відрізнятимуться від показників температури повітря: протягом місяця в усіх курортних містах температура води зберігатиметься на рівні +25°C. Вода буде максимально сприятливою для купання у морі.

