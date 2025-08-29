Оксамитовий сезон: найкращі напрямки для морського відпочинку та ціни

Якщо влітку у тебе було багато роботи, і побачити море не вдалося, можна встигнути на оксамитовий сезон у вересні! Море ще тепле, але відпочивальників буде значно менше.

Видання Elle поділилося, де відпочивати на морі у вересні. Орієнтуємо за містами, середніми цінами та особливостями відпочинку.

Де відпочивати на морі у вересні: варіанти на оксамитовий сезон

Туроператори поділилися, що у вересні українців найбільше цікавлять такі напрямки:

Іспанія. Кіпр. Греція. Туреччина. Чорногорія.

Відпочинок в Іспанії у вересні — чудова можливість поєднати море, шопінг, гастрономічний туризм та інстаграмні локації. Найкращим способом побачити та пізнати Барселону називають блукання містом. Воно підійде для піших чи велопрогулянок, для мам з візочками та дітьми.

Вильоти з Кишинева можуть обійтися від 1916 грн до 5000 грн, за умови раннього бронювання. З Гданська — від 2400 грн до 8300 грн. За готель неподалік моря за тиждень на дві особи доведеться заплатити від 32 тис. грн, якщо бронювати самостійно.

Можна звернутися до туроператорів за підбором туру, якщо самостійно бронювати не хочеться і немає потреби економити.

Відпочинок на Кіпрі восени

Кіпр — ще один популярний напрямок серед українців восени. Усе просто: тут чисте море та ідеальні пляжі. Це чудове місце не лише для морського відпочинку, а й для гастротуризму.

Рейс до Кіпру обійдеться від 2500 до 6200 грн, якщо летіти, наприклад, з Кишинева до Ларнаки. Рейс Краків — Пафос обійдеться у 1950 грн в один бік, за умови раннього бронювання.

Проживання поблизу моря на тиждень за двох може обійтися від 17 тис. грн.

Оксамитовий сезон у Греції

У Греції восени варто побачити Крит, поплавати у теплому морі та наїстися місцевих делікатесів. Можна замовити екскурсії на кораблі чи поринути в історію. Завітати у Ханью чи Ретимно.

Відпочинок на Криті може відкрити для тебе відразу три моря: Егейське, Іонічне та Середземне, тому це вдале місце для подорожі.

Рейс Краків — Іракліон можна вихопити за 1500 грн за умови раннього бронювання. Також ще доступні такі варіанти: Катовіце — Афіни за 1700 грн, Варшава – Салоніки / Закінтос по 2000 грн в один бік.

Проживання на Криті тиждень за двох стартує від 14000 грн, у Ханьї — від 15 тисяч, у Салоніках — від 12 тисяч гривень.

Море у Туреччині восени

Турецькі курорти дуже популярні серед українців навіть восени. Тут у цей час значно менше туристів, а розваг — повно. Ідеальними локаціями є Кемер, Анталія, Аланія та Сіде.

Тут є усе для спокійного та активного відпочинку — дайвінг, серфінг, аквапарки, екскурсії та морські прогулянки.

Виліт до Туреччини з Польщі найдешевше обійдеться у 3500 грн в один бік, з Кишинева — від 2100 грн. Долетіти з Угорщини до Туреччини найдешевше обійдеться в 1800 грн.

Проживання тиждень на двох у Бодрумі обійдеться від 16 тис., в Анталії — від 16 тисяч, в Ізмірі — від 11 тис. грн.

Осінній відпочинок у Чорногорії

Відпочити у Чорногорії восени також дешевше, ніж влітку. Це місце для перезавантаження, адже 80% країни — ліси та природні парки. Можна винайняти апартаменти прямо на березі моря у місцевих мешканців.

Також звідси близько до Хорватії чи Албанії. Це чудова можливість наїстися морепродуктів за невисокими цінами.

Полетіти до Чорногорії з Польщі можна щонайменше за 1500, якщо вибирати рейс Катовіце — Подгориця. Або від 5500 грн за рейс Краків — Тиват. З Кишинева виліт обійдеться найдорожче, від 6000 грн.

Проживання у Тиваті тиждень на двох обійдеться від 12 тис. грн, у Подгориці — від 9 тис. грн, у Будві — від 15 тис. грн.

А ще Вікна-Новини розповідали, чому Туреччина скасовує All-inclusive.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!