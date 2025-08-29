Бархатный сезон: лучшие направления для морского отдыха и цены

Если летом у тебя было много работы и увидеть море не удалось, можно успеть на бархатный сезон в сентябре! Море еще теплое, но отдыхающих будет гораздо меньше.

Издание Elle поделилось, где отдыхать на море в сентябре. Ориентируем по городам, средним ценам и особенностям отдыха.

Где отдыхать на море в сентябре: варианты на бархатный сезон

Туроператоры поделились, что в сентябре украинцев больше всего интересуют следующие направления:

Испания. Кипр. Греция. Турция. Черногория.

Отдых в Испании в сентябре — отличная возможность совместить море, шоппинг, гастрономический туризм и инстаграмные локации. Лучшим способом увидеть и познать Барселону называют блуждание по городу. Оно подойдет для пеших или велопрогулок, для мам с колясками и детьми.

Вылеты из Кишинева могут обойтись от 1916 до 5000 грн, при условии раннего бронирования. Из Гданьска — от 2400 грн до 8300 грн. За гостиницу недалеко от моря за неделю на двух человек придется заплатить от 32 тыс. грн, если бронировать самостоятельно.

Можно обратиться к туроператорам за подбором тура, если самостоятельно бронировать не хочется и нет необходимости экономить.

Отдых на Кипре осенью

Кипр — еще одно популярное направление среди украинцев осенью. Все просто: здесь чистое море и идеальные пляжи. Это отличное место не только для морского отдыха, но и для гастротуризма.

Рейс в Кипр обойдется от 2500 до 6200 грн, если лететь, например, из Кишинева в Ларнаку. Рейс Краков — Пафос обойдется в 1950 грн в одну сторону, при условии раннего бронирования.

Проживание вблизи моря в неделю за двоих может обойтись от 17 тыс. грн.

Бархатный сезон в Греции

В Греции осенью стоит увидеть Крит, поплавать в теплом море и наесться местных деликатесов. Можно заказать экскурсии на корабле или погрузиться в историю. Посетить Ханью или Ретимно.

Отдых на Крите может открыть для тебя сразу три моря: Эгейское, Ионическое и Средиземное, поэтому это удачное место для путешествия.

Рейс Краков — Ираклион можно выхватить за 1500 грн при раннем бронировании. Также доступны следующие варианты: Катовице — Афины за 1700 грн, Варшава — Салоники / Закинтос по 2000 грн в одну сторону.

Проживание на Крите неделя за двоих стартует от 14000 грн, в Ханье — от 15 тысяч, в Салониках — от 12 тысяч гривен.

Море в Турции осенью

Турецкие курорты очень популярны среди украинцев даже осенью. Здесь в это время гораздо меньше туристов, а развлечений — полно. Идеальными локациями есть Кемер, Анталия, Алания и Сиде.

Здесь есть все для спокойного и активного отдыха – дайвинг, серфинг, аквапарки, экскурсии и морские прогулки.

Вылет в Турцию из Польши дешевле всего обойдется в 3500 грн в одну сторону, из Кишинева — от 2100 грн. Долететь из Венгрии в Турцию дешевле всего обойдется в 1800 грн.

Проживание неделю на двоих в Бодруме обойдется от 16 тыс., в Анталии — от 16 тысяч, в Измире — от 11 тыс. грн.

Осенний отдых в Черногории

Отдохнуть в Черногории осенью тоже дешевле, чем летом. Это место для перезагрузки, ведь 80% страны — леса и природные парки. Можно снять апартаменты прямо на берегу моря у местных жителей.

Также отсюда близко к Хорватии или Албании. Это отличная возможность наесться морепродуктов по невысоким ценам.

Полететь в Черногорию из Польши можно не менее чем за 1500, если выбирать рейс Катовице — Подгорица. Или от 5500 грн за рейс Краков — Тиват. Из Кишинева вылет обойдется дороже всего, от 6000 грн.

Проживание в Тивате неделю на двоих обойдется от 12 тыс. грн, в Подгорице — от 9 тыс. грн, в Будве — от 15 тыс. грн.

