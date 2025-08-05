Что брать с собой на море: список важных вещей, о которых нужно помнить

Пляжный отдых — один из самых популярных видов отпуска. Перед ним лучше заранее составить список, благодаря которому ты не забудешь что-нибудь важное.
Кроме воды, солнцезащитных очков, купальника и полотенца, есть ряд вещей, которые нужно обязательно брать на пляжный отдых. Что брать с собой на море 2025 — читай в материале.
Что брать с собой на море: самое важное
Для поездки нужно сложить в рюкзак самое основное — документы и деньги. Также не забудь о таких вещах:
- паспорт, загранпаспорт, виза (если нужна);
- билеты;
- страховка;
- документы на ребенка (если ты путешествуешь с ребенком без мужа, разрешение отца и свидетельство);
- деньги в нескольких валютах, банковская карта.
Что взять с собой на море: ручная кладь
В рюкзаке или сумочке должны быть вещи, которые всегда нужны под рукой:
- документы;
- расческа;
- книга или журнал;
- необходимые лекарства;
- повербанк;
- салфетки;
- наушники;
- зарядные устройства;
- перекус.
Средства личной гигиены и косметика
Для того чтобы следить за своей гигиеной, не забудь:
- гель и шампунь;
- кремы для рук, лица, ног;
- солнцезащитный крем и лосьон после загара;
- зубную щетку, пасту;
- полотенце;
- бритву, бритвенные средства.
Все это нужно класть в чемодан или в ручную кладь (каждое средство в ручной клади должно быть в емкостях до 100 мл).
Что взять с собой на море с детьми
- несколько комплектов одежды (желательно комплект в день);
- детская одежда для плавания;
- детские солнцезащитные кремы и лосьоны после загара, в том числе от ожогов;
- бутылочка для воды;
- головные уборы, солнцезащитные очки для детей;
- жилеты, плавательные круги или нарукавники;
- теплая одежда;
- лекарства;
- спреи от насекомых;
- небольшие любимые игрушки или раскраски;
- детское питание, памперсы.
Что брать на море из лекарств
Самые необходимые лекарства:
- жаропонижающие;
- противопростудные;
- антисептики: йод, зеленка, хлоргексидин;
- средства от ожогов;
- бинты, вата, пластыри;
- лекарства при отравлении, активированный уголь.
Что брать с собой на море из одежды
- купальный костюм, плавки;
- пляжные сандалии;
- полотенце;
- головной убор;
- комплект одежды на каждый день плюс один запасной (футболки, шорты, платья, легкие костюмы, рубашки и т.д);
- толстовка, длинные брюки (если станет холоднее);
- косметичка со своей косметикой.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!