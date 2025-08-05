Что брать с собой на море: список важных вещей, о которых нужно помнить

Пляжный отдых — один из самых популярных видов отпуска. Перед ним лучше заранее составить список, благодаря которому ты не забудешь что-нибудь важное.

Кроме воды, солнцезащитных очков, купальника и полотенца, есть ряд вещей, которые нужно обязательно брать на пляжный отдых. Что брать с собой на море 2025 — читай в материале.

Что брать с собой на море: самое важное

Для поездки нужно сложить в рюкзак самое основное — документы и деньги. Также не забудь о таких вещах:

паспорт, загранпаспорт, виза (если нужна);

билеты;

страховка;

документы на ребенка (если ты путешествуешь с ребенком без мужа, разрешение отца и свидетельство);

деньги в нескольких валютах, банковская карта.

Что взять с собой на море: ручная кладь

В рюкзаке или сумочке должны быть вещи, которые всегда нужны под рукой:

документы;

расческа;

книга или журнал;

необходимые лекарства;

повербанк;

салфетки;

наушники;

зарядные устройства;

перекус.

Средства личной гигиены и косметика

Для того чтобы следить за своей гигиеной, не забудь:

гель и шампунь;

кремы для рук, лица, ног;

солнцезащитный крем и лосьон после загара;

зубную щетку, пасту;

полотенце;

бритву, бритвенные средства.

Все это нужно класть в чемодан или в ручную кладь (каждое средство в ручной клади должно быть в емкостях до 100 мл).

Что взять с собой на море с детьми

несколько комплектов одежды (желательно комплект в день);

детская одежда для плавания;

детские солнцезащитные кремы и лосьоны после загара, в том числе от ожогов;

бутылочка для воды;

головные уборы, солнцезащитные очки для детей;

жилеты, плавательные круги или нарукавники;

теплая одежда;

лекарства;

спреи от насекомых;

небольшие любимые игрушки или раскраски;

детское питание, памперсы.

Что брать на море из лекарств

Самые необходимые лекарства:

жаропонижающие;

противопростудные;

антисептики: йод, зеленка, хлоргексидин;

средства от ожогов;

бинты, вата, пластыри;

лекарства при отравлении, активированный уголь.

Что брать с собой на море из одежды

купальный костюм, плавки;

пляжные сандалии;

полотенце;

головной убор;

комплект одежды на каждый день плюс один запасной (футболки, шорты, платья, легкие костюмы, рубашки и т.д);

толстовка, длинные брюки (если станет холоднее);

косметичка со своей косметикой.

