Що брати з собою на море: список важливих речей, про які потрібно пам’ятати

Пляжний відпочинок — один з найпопулярніших видів відпустки. Перед нею краще заздалегідь скласти список, завдяки якому ти не забудеш щось важливе.

Крім води, сонцезахисних окулярів, купальника та рушника, існує ряд речей, які потрібно обов’язково брати на пляжний відпочинок. Що брати з собою на море 2025 — читай у матеріалі.

Що брати з собою на море: найважливіше

Для поїздки необхідно скласти у наплічник найосновніше — документи та гроші. Наприклад, не забудь про такі речі:

паспорт, закордонний паспорт, віза (якщо потрібна);

квитки;

страхування;

документи на дитину (якщо ти подорожуєш з дитиною без чоловіка, дозвіл батька та свідоцтво);

гроші в кількох валютах, банківська картка.

Що взяти з собою на море: ручна поклажа

У наплічнику або сумочці мають бути речі, які завжди під рукою:

документи;

гребінець;

книга або журнал;

необхідні ліки;

павербанк;

серветки;

навушники;

зарядні пристрої;

перекус.

Що взяти з собою на море з дітьми

кілька комплектів одягу (бажано комплект на день);

дитячий одяг для плавання;

дитячі сонцезахисні креми та лосьйони після засмаги, у тому числі від опіків;

пляшечка для води;

головні убори, сонцезахисні окуляри для дітей;

жилети, плавальні круги чи нарукавники;

теплий одяг;

ліки;

спреї від комах;

невеликі улюблені іграшки чи розмальовки;

дитяче харчування, памперси.

Засоби особистої гігієни й косметика

Для того, аби слідкувати за своєю гігієною, не забудь:

гель і шампунь;

креми для рук, обличчя, ніг;

сонцезахисний крем і лосьйон після засмаги;

зубну щітку, пасту;

рушник;

бритву, засоби для гоління.

Все це потрібно класти у валізу або в ручну поклажу (кожен засіб у рюкзаку має бути в місткостях до 100 мл).

Що брати на море з ліків

Найнеобхідніші лікарські засоби:

жарознижувальні;

протизастудні;

антисептики: хлоргексидин;

засоби від опіків;

бинти, вата, пластирі;

ліки при отруєнні, активоване вугілля.

Що брати з собою на море з одягу

купальний костюм, плавки;

пляжні сандалі;

рушник;

головний убір;

комплект одягу на кожен день плюс один запасний (футболки, шорти, сукні, легкі костюми, сорочки тощо;

кофта, довгі штани (якщо стане холодніше);

косметичка.

Раніше ми розповідали, куди поїхати на відпочинок в Україні влітку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!