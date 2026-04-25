Где вкусно поесть перед вылетом: рейтинг аэропортов с лучшей кухней в 2026 году

Для многих путешественников аэропорт не является просто транзитной точкой и превратился в место, где гастрономические впечатления начинаются еще до посадки в самолет.

Ежегодная премия Skytrax World Airport Dining Awards в 2026 году определила десятку лучших авиаузлов мира по качеству и разнообразию питания.

Четыре европейских авиаузла вошли в десятку лучших в мире по качеству питания

Эксперты оценивали не только изысканность ресторанов, но и ассортимент кафе, баров, фастфуд и соотношение цены и качества.

Нынешний рейтинг возглавил сингапурский аэропорт Чанги, который уже в четырнадцатый раз признан лучшим в мире, однако европейские локации уверенно удерживают позиции, заняв четыре места в первой десятке.

Аэропорт Рим-Фьюмичино (5-е место)

Крупнейший аэропорт Италии стал лучшим в Европе по версии гурманов, заняв пятую строчку мирового рейтинга. Здесь пассажиры могут насладиться подлинной итальянской кухней в последний момент перед вылетом.

Среди фаворитов – римская пиццерия 180 Grammi и неаполитанская Rossopomodoro, а также легендарная флорентийская сэндвич-скамейка All’Antico Vinaio.

Помимо локальных блюд, Фьюмичино предлагает широкий выбор международных вкусов, от суши-бара Temakinho до лапши в Ajisen Ramen. Любители напитков могут посетить крафтовую пивоварню Doppio Malto или изысканный винный бар Berlucchi.

Аэропорт Мюнхен (6-е место)

Ворота в Баварию заняли шестое место благодаря колоссальному выбору из около 60 ресторанов и кафе. Аэропорт Мюнхена делает ставку на региональную идентичность, предлагая посетителям свежую выпечку в Backstube Wünsche и традиционную немецкую кухню в собственной пивоварне Airbräu.

Для тех, кто ищет здоровую пищу из местных ингредиентов, работает заведение Subralott. Отдельной жемчужиной аэропорта является ресторан Cloud 7, где обед сопровождается панорамным видом на готовящиеся к взлету самолеты.

Аэропорт Лондон Хитроу (8-е место)

Самый загруженный авиаузел Европы демонстрирует поразительный контраст между доступными сетевыми заведениями и роскошью.

В четырех терминалах Хитроу можно найти как привычные Pret и Wagamama, так и эксклюзивные локации, как Le Café Louis Vuitton или Plane Food Market от известного шеф-повара Гордона Рамзи.

Британская культура пабов здесь представлена ​​заведениями сети Wetherspoons и баром London’s Pride от пивоварни Fullers, которая варит свое пиво всего в 12 километрах от терминалов, обеспечивая путешественникам максимально локальный опыт.

Аэропорт Стамбул (9 место)

Стамбульский аэропорт, ранее уже возглавлявший этот рейтинг, закрывает европейскую четверку лидеров на девятой позиции. Терминал предлагает около 65 различных концепций питания, отражающих богатство турецкой кулинарии.

Пассажиры могут отведать знаменитые бургеры Saltbae Burger, традиционные бублики-симиты в Simit Sarayı или сочные пойдёт в заведение Pidem.

Для тех, кто хочет отдохнуть с бокалом напитка, работают стильный Bottega Prosecco Bar и паб Brewmark, что делает ожидание рейса максимально комфортным и вкусным.

Кроме того, в топ-10 также вошли Сеул Инчхон (2-е место), Токио Ханеда (3-е место), Нью-Титосе (4-е место), Токио Нарита (7-е место) и аэропорт Хьюстон имени Джорджа Буша (10-е место).

Раньше мы писали, как оформить загранпаспорт онлайн – читай в материале, какие документы для этого нужны.

