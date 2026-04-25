Де смачно поїсти перед вильотом: рейтинг аеропортів із найкращою кухнею у 2026 році

Для багатьох мандрівників аеропорт перестав бути просто транзитною точкою і перетворився на місце, де гастрономічні враження починаються ще до посадки в літак.

Щорічна премія Skytrax World Airport Dining Awards 2026 року визначила десятку найкращих авіавузлів світу за якістю та різноманітністю харчування.

Чотири європейські авіавузли увійшли до десятки найкращих у світі за якістю харчування

Експерти оцінювали не лише вишуканість ресторанів, а й асортимент кафе, барів, наявність фастфуду та співвідношення ціни та якості.

Цьогорічний рейтинг очолив сінгапурський аеропорт Чангі, який вже в чотирнадцяте визнано найкращим у світі, проте європейські локації впевнено тримають позиції, зайнявши чотири місця в першій десятці.

Аеропорт Рим-Ф’юмічіно (5-те місце)

Найбільший аеропорт Італії став найкращим у Європі за версією гурманів, посівши п’яту сходинку світового рейтингу. Тут пасажири можуть насолодитися автентичною італійською кухнею в останній момент перед вильотом.

Серед фаворитів — римська піцерія 180 Grammi та неаполітанська Rossopomodoro, а також легендарна флорентійська сендвіч-лавка All’Antico Vinaio.

Окрім локальних страв, Ф’юмічіно пропонує широкий вибір міжнародних смаків, від суші-бару Temakinho до локшини в Ajisen Ramen. Любителі напоїв можуть відвідати крафтову броварню Doppio Malto або вишуканий винний бар Berlucchi.

Аеропорт Мюнхен (6-те місце)

Ворота до Баварії посіли шосте місце завдяки колосальному вибору з близько 60 ресторанів та кафе. Аеропорт Мюнхена робить ставку на регіональну ідентичність, пропонуючи відвідувачам свіжу випічку в Backstube Wünsche та традиційну німецьку кухню у власній пивоварні Airbräu.

Для тих, хто шукає здорову їжу з місцевих інгредієнтів, працює заклад Subralott. Окремою перлиною аеропорту є ресторан Cloud 7, де обід супроводжується панорамним видом на літаки, що готуються до зльоту.

Аеропорт Лондон Хітроу (8-ме місце)

Найзавантаженіший авіавузол Європи демонструє вражаючий контраст між доступними мережевими закладами та розкішшю.

У чотирьох терміналах Хітроу можна знайти як звичні Pret та Wagamama, так і ексклюзивні локації, як-от Le Café Louis Vuitton або Plane Food Market від відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі.

Британська культура пабів тут представлена закладами мережі Wetherspoons та баром London’s Pride від броварні Fullers, яка варить своє пиво всього за 12 кілометрів від терміналів, забезпечуючи мандрівникам максимально локальний досвід.

Аеропорт Стамбул (9-те місце)

Стамбульський аеропорт, який раніше вже очолював цей рейтинг, закриває європейську четвірку лідерів на дев’ятій позиції. Термінал пропонує близько 65 різних концепцій харчування, що відображають багатство турецької кулінарії.

Пасажири можуть скуштувати знамениті бургери Saltbae Burger, традиційні бублики-сіміти в Simit Sarayı або соковиті піде в закладі Pidem.

Для тих, хто бажає відпочити з келихом напою, працюють стильний Bottega Prosecco Bar та паб Brewmark, що робить очікування рейсу максимально комфортним та смачним.

Крім того, до топ-10 також увійшли Сеул Інчхон (2-ге місце), Токіо Ханеда (3-тє місце), Нью-Тітосе (4-те місце), Токіо Наріта (7-ме місце) та аеропорт Г’юстон імені Джорджа Буша (10-те місце).

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!