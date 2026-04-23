Куда лучше поехать на море в мае 2026 года: перечень стран, где можно отдохнуть уже весной

Май 2026 года обещает стать одним из самых привлекательных месяцев для планирования морского отпуска, особенно для тех, кто ценит баланс между комфортной погодой и отсутствием большой толпы туристов.

Главным преимуществом поездок в этот период является не только бюджетность, но и возможность насладиться экскурсионными программами без летней жары, которая обычно становится изнурительной уже в середине июня.

Куда поехать на море в мае 2026: Египет

Красное море в мае традиционно является одним из самых надежных направлений для тех, кто стремится к гарантированному купальному сезону.

Температура воды в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде уже прогрелась до комфортных +26–27°C, а воздух остается приятным для европейцев, что создает идеальные условия для джип-сафари, дайвинга и снорклинга.

Для любителей активного досуга Шарм-эль-Шейх в этом маи готовит международный чемпионат по рыбалке, а отсутствие дождей делает это направление стабильным фаворитом.

Трехдневный отдых в отеле на второй береговой линии сейчас можно найти по цене от 20 000 гривен, что делает Египет наиболее доступным тропическим вариантом весны.

Куда поехать на море в мае: Турция

Турецкое побережье в мае 2026 г. встречает гостей началом официального купального сезона. В первой декаде месяца теплая вода ожидается в Алании, Сиде и Кемере, тогда как к концу мая активная пляжная жизнь начинается в Фетхие, Мармарисе и Бодруме.

Кроме моря, Турция привлекает множество фестивалей: в мае страна празднует День Ататюрка и День молодежи с масштабными концертами на площадях.

Для тех, кто предпочитает культурный отдых, Стамбул в мае превращается в цветущий сад с миллионами тюльпанов, а поездки в Памуккале или Каппадокию становятся гораздо приятнее из-за отсутствия экстремально высоких температур.

Куда лучше поехать на море в мае 2026: Болгария

Хотя Черное море прогревается медленнее, май в Болгарии считается началом туристической активности.

Особой популярностью пользуется живописный Балчик в северо-восточной части побережья, где пятидневный отдых в отелях с бассейнами и развитой инфраструктурой будет стоить около 22 000 гривен.

Это отличный вариант для тех, кто хочет сменить обстановку, насладиться морским воздухом и качественным сервисом, не тратя при этом значительных средств на длительные перелеты.

Куда поехать на море в мае 2026: другие места

Для путешественников, которые ищут новые впечатления, май открывает двери Южной Албании и Которского залива в Черногории, где природа просыпается во всей своей красоте.

Начинается полноценный сезон на греческом Крите, Кипре, а также на испанских островах Тенерифе и Майорке.

В Испании в это время можно попасть на праздник цветущих крестов Fiesta de las Cruces, а любители светской жизни могут посетить кинопремьеры в Каннах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!