Погода на Кипре: стоит ли ехать отдыхать в октябре

Кипр давно полюбился туристам, ведь местный колорит, разнообразие ландшафтов и несравнимое ни с чем море, остаются в сердцах многих людей. Читай в материале, какой будет погода на Кипре в октябре и когда лучше ехать на отдых.

Погода на Кипре в октябре: первая декада, с 01.10 до 10.10.

Первые десять дней на Кипре будут довольно жаркими: днем ​​температура воздуха будет достигать +31°C, а ночью — +21°C. Каждый день ожидается переменная облачность, но от жары это не сильно спасет.

Никаких осадков в первую декаду не предвидится.

Погода на Кипре в октябре 2025: вторая декада, с 11.10 до 20.10.

Середина месяца особенно не будет отличаться от первой декады. Показатель термометра днем ​​будет держаться в диапазоне +25…+29°C, тогда как ночью будет в районе +15°C…+21°C.

Почти во все дни снова будет переменная облачность, кроме одного: в пятницу, 17 октября, прольет сильный дождь, из-за чего следующие несколько дней будут на несколько градусов прохладнее.

Прогноз погоды на Кипре в октябре: третья декада, с 21.10 до 31.10.

Как и свойственно октябрю, температура воздуха в этом месяце будет постепенно снижаться, и последние дни будут несколько прохладнее предыдущих двух декад. Минимальная дневная температура будет достигать +24°C, в то время как максимальная — +28°C. Ночью ситуация тоже изменится: средняя ночная температура на Кипре будет колебаться на отметках от +15°C до +19°C.

Что касается ясности неба: точно также время от времени по небу будут проплывать облака, а осадков в эти дни не предвидится.

В целом, погода на Кипре в октябре довольно стабильная и неизменная: лишь один день порадует местных жителей и туристов дождем и немного охладит страну, в то время как все остальные дни туристам следует ждать переменную облачность. Не забывай брать с собой чуть больше воды, крем от загара и солнцезащитные очки, ведь жара на острове еще та!

Однако и кофта будет не лишней, ведь вечерние и ночные температуры напомнят отдыхающим, что на дворе уже осень.

Температура воды на Кипре в октябре 2025 года

Показатели термометра в воде не будут сильно отставать от показателей температуры воздуха: в течение месяца во всех курортных городах температура воды будет сохраняться на уровне +25°C. То есть, вода будет максимально благоприятна для купания в море.

Раньше мы писали о прогнозе погоды на октябрь в Украине — читай, когда будут первые заморозки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!