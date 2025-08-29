Погода на октябрь 2025: от бабьего лета до первых заморозков

Климат меняется, и границы между временами года уже не такие четкие, как прежде. Осень все чаще похожа на продолжение лета, а зиму отодвигают затяжные дожди.

Каким же станет октябрь этого года в Украине? Чтобы составить целостную картину будущей погоды, мы собрали для тебя прогнозы ученых и видение народных синоптиков.

Прогноз погоды на октябрь 2025 в Украине: что говорят ученые

По данным портала Mkweather, в октябре погода в Украине и Центральной Европе будет изменчивой.

Уже в первой половине месяца нас могут ждать заморозки.

Влажность вырастет из-за штормовых фронтов со средиземноморского и балканского направлений, а солнечных дней станет меньше, чем в сентябре.

На высоких горных хребтах Карпат в октябре начнут выпадать первые снега.

Погода на октябрь 2025: прогноз народных синоптиков

А вот по мнению народного синоптика Владимира Деркача, которое он высказал изданию Тelegraf, погода в октябре 2025 будет разнообразной и еще порадует теплом.

Начало месяца подарит небольшое, но приятное бабье лето — солнечное, хотя и короткое.

Но уже с середины первой декады западные ветры принесут влагу и прохладу.

Вторая часть октября начнется дождями и похолоданием. Но не стоит сокрушаться: в конце этой декады дожди постепенно отступят, а температура снова поползет вверх.

Финал месяца тоже обещает быть изменчивым: сначала несколько ветреных дней, а дальше будет комфортная, почти сухая и относительно теплая погода.

В чем-то согласен с Владимиром Деркачем и народный синоптик из Хмельницкого Станислав Щедрин, и его прогноз, данный изданию Glavred, даже еще более оптимистичен.

По мнению Станислава Щедрина, осень в Украине задержится приносить прохладу. Приятное тепло продолжится до середины октября.

Первые полтора месяца осени будут больше похожи на продление лета, чем на традиционный октябрь. Ждать можно комфортных температур и хорошей погоды.

