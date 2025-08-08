Осенние каникулы 2025-2026: изменится ли школьный отдых в условиях военного положения

На пороге новый учебный год 2025-2026, а это значит, что семьи со школьниками войдут в привычный ритм учебного процесса.

Изменит ли его действующее военное положение и когда планируют осенние каникулы в школах — читай в материале.

Когда осенние каникулы 2025

С начала полномасштабной войны учебный год в Украине не имеет четко установленных рамок и может меняться в зависимости от ситуации.

Хотя раньше, согласно закону, обучение должно было длиться не менее 175 дней и завершаться до 1 июля. Пока эти требования временно бездействуют.

Теперь решение о сроках учебного процесса принимает Кабинет Министров и структура года может изменяться в зависимости от существующей обстановки и других причин.

Ожидается, что учебный год 2025-2026 в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Большинство детей должны учиться очно при условии, что будут подготовлены укрытия, отвечающие всем стандартам безопасности. Те школы, которые не имеют надлежащих условий, должны обеспечить дистанционное обучение.

Также, согласно действующему законодательству, школы имеют право самостоятельно планировать образовательный процесс, поэтому даты начала и завершения обучения, а также график каникул может варьироваться в зависимости от региона или даже учебного заведения.

Стандартный график каникул на 2025-2026 год

осенние каникулы: ориентировочно 27 октября — 2 ноября 2025 года;

зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года — 11 января 2026 года;

весенние каникулы: с 23 марта — 29 марта 2026 года;

летние каникулы: с 1 июня — 31 августа 2026 года.

Итак, осенние каникулы 2025-2026 учебного года запланированы на период с 27 октября по 2 ноября.

Но напоминаем, что в связи с продлением военного положения школы могут корректировать продолжительность осенних каникул, продлевать зимние каникулы, если существует угроза блекаутов, а также добавлять учебные дни в июне, чтобы наверстать учебную программу.

