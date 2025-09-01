Для тебя Образование

Осенние каникулы 2025: изменится ли школьный отдых в условиях военного положения

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2025, 10:15
осенние каникулы 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь