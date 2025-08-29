Погода на жовтень 2025: від бабиного літа до перших заморозків

Клімат змінюється, і кордони між порами року вже не такі чіткі, як колись. Осінь усе частіше схожа на продовження літа, а зиму відсувають затяжні дощі.

Тож яким постане жовтень цього року в Україні? Щоб скласти цілісну картину майбутньої погоди, ми зібрали для тебе прогнози науковців і бачення народних синоптиків,

Прогноз погоди на жовтень 2025 в Україні: що кажуть науковці

За даними порталу Mkweather, у жовтні погода в Україні та Центральній Європі буде мінливою.

Вже у першій половині місяця на нас можуть чекати заморозки.

Вологість зросте через штормові фронти з середземноморського та балканського напрямків, а сонячних днів стане менше, ніж у вересні.

На високих гірських хребтах Карпат у жовтні почнуть випадати перші сніги.

Погода на жовтень 2025: прогноз народних синоптиків

А от на думку народного синоптика Володимира Деркача, яку він висловив виданню Тelegraf, погода у жовтні 2025-го буде різноманітною і ще порадує теплом.

Початок місяця подарує невелике, але приємне бабине літо — сонячне, хоча й коротке.

Та вже з середини першої декади західні вітри принесуть із собою вологу та прохолоду.

Друга частина жовтня розпочнеться дощами й похолоданням. Але не варто засмучуватися: наприкінці цієї декади дощі поступово відступлять, а температура знову поповзе вгору.

Фінал місяця теж обіцяє бути мінливим: спершу кілька вітряних днів, а далі буде комфортна, майже суха і відносно тепла погода.

В чомусь згоден з Володимиром Деркачем і народний синоптик з Хмельницького Станіслав Щедрін, і його прогноз, даний виданню Glavred, навіть іще більш оптимістичний.

На думку Станіслава Щедріна, осінь в Україні затримається приносити прохолоду. Приємне тепло триватиме аж до середини жовтня.

Перші півтора місяця осені будуть більше схожими на продовження літа, ніж на традиційний жовтень. Чекати можна на комфортні температури та гарну погоду.

