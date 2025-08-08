Для тебе Освіта

Осінні канікули 2025-2026: чи зміниться шкільний відпочинок в умовах воєнного стану

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Серпня 2025, 16:30
осінні канікули 2025
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь