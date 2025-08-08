Осінні канікули 2025-2026: чи зміниться шкільний відпочинок в умовах воєнного стану

На порозі новий навчальний рік 2025-2026, а це означає, що сім’ї зі школярами увійдуть до звичного ритму навчального процесу.

Чи змінить його чинний воєнний стан і коли планують осінні канікули у школах — читай у матеріалі.

Коли осінні канікули 2025

Від початку повномасштабної війни навчальний рік в Україні не має чітко встановлених рамок і може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Хоча раніше, згідно із законом, навчання мало тривати щонайменше 175 днів і завершуватися до 1 липня. Поки ці вимоги тимчасово не діють.

Тепер рішення про терміни навчального процесу ухвалює Кабінет Міністрів, і структура року може змінюватися залежно від наявної ситуації та інших причин.

Наразі очікується, що навчальний рік 2025-2026 в Україні розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року.

Більшість дітей мають навчатися очно за умови, що будуть підготовані укриття, які відповідають усім стандартам безпеки. Ті школи, що не мають належних умов, мають забезпечити дистанційне навчання.

Також, згідно з чинним законодавством, школи мають право самостійно планувати освітній процес, тож дати початку і завершення навчання, а також графік канікул, можуть варіюватися залежно від регіону чи навіть навчального закладу.

Стандартний графік канікул на 2025-2026 рік

осінні канікули: орієнтовно 27 жовтня — 2 листопада 2025;

зимові канікули: з 27 грудня 2025 — 11 січня 2026;

весняні канікули: з 23 березня — 29 березня 2026;

літні канікули: з 1 червня — 31 серпня 2026.

Отже, осінні канікули 2025-2026 навчального року заплановані на період з 27 жовтня по 2 листопада.

Та нагадуємо, що у зв’язку з подовженням воєнного стану школи можуть коригувати тривалість осінніх канікул, подовжувати зимові канікули, якщо існує загроза блекаутів, а також додавати навчальні дні в червні, щоб надолужити навчальну програму.

