Погода во Львове на октябрь 2025: чего ждать посреди осени

Львов известен большим количеством новых изобретений и многими историческими памятниками, так или иначе отражающими судьбу и прошлое украинского народа. Читай в материале, какой будет погода во Львове в октябре 2025 и будут ли осадки.

Погода во Львове на октябрь 2025: первая декада, с 01.10 до 10.10

По информации Meteoprog.com, первые 10 дней будут самыми теплыми в месяце, хотя прохлада прогнозируется. Днем показатель термометра будет держаться в диапазоне от +13°C до +16°C, тогда как ночью будет совсем холодно — температура будет опускаться до +4°C, а максимум можно будет наблюдать +7°C.

Осадков в первую декаду не предполагается, но теплые вещи уже можно доставать из шкафа. Солнце без туч мы увидим только в последний день декады, а именно 10 октября, облачность будет 1, 5, 6 и 7 октября. В другие дни над городом будет переменная облачность.

Прогноз погоды во Львове на октябрь: вторая декада, с 11.10 до 20.10.

Погода в середине месяца окажется наиболее устойчивой по температуре, ведь колебаний почти не предвидится. Днем температура будет держаться от +13°C до +14°C, тогда как ночью от +5°C до +6°C.

Осадков во Львове также не прогнозируется и посреди месяца, а солнца почти не увидим: только 14, 16 и 17 октября мы сможем им насладиться солнцем среди переменной облачности, когда в другие дни небо будет затянуто облаками.

Погода во Львове на октябрь 2025: третья декада, с 21.10 по 31.10

Последние 10 дней октября дадут о себе знать: ночью показатель термометра опустится совсем низко — от +2°C до +6°C, а значит, утром будет холодно уже по-зимнему. Днем температура будет чуть ниже показателей предыдущей декады и будет находиться в диапазоне +10…+12°C.

Относительно осадков: конец октября так же не предусматривает никаких изменений Львова. Но есть и изменения — облачных дней уже меньше, а именно 21, 24, 27 и 30 октября, а последний день месяца порадует нас ясной погодой — тучки на небе ты не сможешь увидеть и погода будет благоприятна для последних прогулок в месяце. Остальные дни обещают принести переменную облачность в город.

Раньше мы писали, какая будет погода на октябрь 2025 года в Украине — читай, чего ожидать от прогноза на территории всей страны.

