Погода в Житомире на выходные: синоптики о подарках природы

Если ты хочешь спланировать встречи с друзьями, поездки или другие дела на выходные, то этим следует заняться уже сейчас. Читай, какая будет погода в Житомире в ближайшие выходные и что говорят синоптики.

Погода в Житомире на выходные: 20 сентября

Согласно информации Sinoptik, суббота обещает быть достаточно теплой, как для середины сентября. Ночью, а именно в три часа, температура будет держаться на отметке +15°C, с небольшим ветерком. В настоящее время влажность будет 95%.

На утро будет теплее, чем ночью — в 9 утра солнышко начнет пригревать, и термометр будет показывать +16°C. Ветер немного усилится, в то время как влажность снизится до 90%.

Днем температура воздуха достигнет пиковых +23°C — именно с этого дня начнется теплый период сентября. Вместе с теплой погодой придет и легкий ветер, местами достигающий 3 м/с, а процент влажности упадет до 62.

Вечером, в 21:00, термометр будет показывать +18°C, что является типичной температурой для осенних вечеров. Ветер почти полностью исчезнет, ​​а воздух будет вновь набирать влажность — ожидается примерно 84%.

В целом, день покажется довольно теплым, полностью солнечным, и без осадков.

Прогноз погоды в Житомире на выходные: 21 сентября

Что касается воскресенья, то синоптики прогнозируют еще более теплый день, чем предыдущий. Ночью температура будет +16°C, ветер и процент влажности будут похожи на субботние.

Утром ситуация не сильно изменится: +17°C тепла, влажность на уровне 84% и ветер, достигающий 2 м/с.

Но уже в 15 часов ситуация в Житомире будет кардинально другая — +27°C тепла, порывы ветра будут достигать 2.5 м/с, а уровень влажности будет 50%. Время от времени будут просматриваться облака, но от такой жары они не спасут.

Вечером тоже будет относительно тепло +21°C с небольшим теплым ветерком. Уровень влажности воздуха будет достигать 80%, а облака будут время от времени проплывать по небу.

В целом выходные будут очень теплыми как для такого периода в сентябре, так что можно смело планировать вылазки за город, прогулки с друзьями или в одиночестве — солнышко будет пригревать в эти выходные.

Погода в Житомире: 10 ближайших дней, с 17.09 по 26.09

В течение этого промежутка времени погода будет резко меняться: как температура, так и осадки. Начнется все с дождя — 17 сентября целый день будет дождь, температура будет держаться в диапазоне +13…+17°C. В дальнейшем вплоть до 22 сентября, показатель термометра будет постепенно подниматься выше и выше: до максимальных +28°C, что нетипично для почти последних дней сентября, в то время как минимальная температура будет ночью, около +10°C.

Начиная со вторника, 23 сентября, температура будет постепенно спадать — с +27°C в пятницу, 26 числа, мы увидим только +14C, поэтому теплые вещи не стоит прятать слишком далеко. Ночью следует ожидать диапазон температур: от +6°C до +17°C.

В основном эти дни будут солнечными, кроме некоторых: 18 сентября прольет небольшой дождь днем, 19 будет облачно, а 25 и 26 числа синоптики предполагают переменную облачность.

Раньше мы писали, какая будет погода во Львове в октябре — читай в материале, чего ожидать от прогноза, и в какие дни можно погулять без осадков.

