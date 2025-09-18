Первый снег уже в сентябре: в каких областях возможно серьезное похолодание

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на 21-28 сентября. По ее словам, вместо теплой осени местами ждет первое дыхание зимы — ожидается снег и похолодание.

Однако тепло все же порадует в эти выходные, а холод не будет постоянным. Вікна делятся деталями.

Прогноз погоды на неделю 21-28 сентября: чего ждать украинцам

В четверг и пятницу, 25-26 сентября, теплая погода сменится резким похолоданием. В западных областях Украины, в районах более близких к Карпатам, дождь может переходить в мокрый и полноценный снег.

— Похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная, — лишь местами в западной части, — говорит специалист.

В ближайшие дни, а именно 19 сентября, антициклон с юго-запада заменит кратковременные дожди, которые покрыли Украину. Во всех регионах будет держаться ясная погода, в западных областях иногда возможны влажные остатки.

Читать по теме Погода в Житомире на выходные: синоптики о подарках природы Прекрасная погода на выходных в Житомире для прогулок и не только

Температура воздуха будет постепенно повышаться до +19+24°C. А в ближайшие выходные, 20-21 сентября, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Температура — +24…+28°C.

— Такой метеорологический рахат-лукум будет продолжаться до середины следующей недели (22-24 сентября — ред.), а уже с 25-26 сентября погода резко изменится, — отмечает Наталья Диденко.

Следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными. А дальше в октябре ожидается еще одно бабье лет.

А какой будет погода в октябре и когда ждать осеннего тепла, мы рассказывали в отдельном прогнозе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!