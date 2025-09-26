До 12 градусов дома: украинцев предупредили о сложной зиме без отопления

Зима 2025-26 будет четвертой в условиях полномасштабной войны. Казалось бы, украинцев уже ничем не испугать: мы переживали длительные блекауты и научились жить без света и тепла в морозных условиях.

Однако в этом году ситуация может осложниться из-за проблем с газом. Об этом на подкасте Суперпозиция заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Больше об этом — дальше в материале.

Отопительный сезон 2025-26

По словам Олега Попенко, этот отопительный сезон будет очень сложным из-за нехватки газа.

— Газа у нас мало. Поэтому жду ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель. Может быть, даже отключения газа будут.

Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища, неоднократно, — отметил он.

Кроме того, глава Союза отметил, что в квартирах температура может опускаться до +12-14°С в отопительный сезон.

Он напомнил, что в прошлом году 13,2 млрд. куб. м газа, которые планируют закачать в этом году, хватило только до февраля — дальше газ покупали вдвое дороже.

