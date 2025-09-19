Когда начинается отопительный сезон 2025-2026 и хватит ли на зиму газа и угля

Пришли первые холода, и хотя они пока не задержатся, вопрос об отопительном сезоне встает остро. Уже третий год подряд Украина встречает зиму в условиях полномасштабной войны.

Как сказываются атаки врага на критической инфраструктуре и есть ли потенциал, чтобы начать отопительный сезон вовремя — разберемся в материале.

Когда начинается отопительный сезон 2025-2026

Отопительный сезон 2025-2026 в Украине, как и в предыдущие годы, начнется в середине октября, однако точная дата старта будет зависеть от погодных условий в регионах.

Согласно действующему законодательству, отопление включают, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд будет держаться на уровне +8 градусов Цельсия или ниже.

Это правило одинаково для всех областей, однако местные органы власти могут самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона и начинать его раньше или позже, в зависимости от ситуации.

Например, в 2024 году в Житомирской области отопительный сезон начался 16 октября, а в самом городе — с 1 ноября. В Ровно отопление подключили 18 октября. А в Киеве в школах и детских садах потеплело 14 октября, а вот жилым домам пришлось ждать централизованного теплоснабжения до 30 октября.

Готова ли Украина к началу отопительного сезона

По информации Министерства развития громад и территорий Украины:

На начало сентября 2025 года 80% объектов инфраструктуры теплоснабжения уже готовы к зиме.

А это 115 тысяч домов и почти 22 тысячи объектов социальной сферы — такие данные указала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Глава правительства добавила, что:

Приоритетом этой зимы станет защита энергообъектов системами ПВО и РЭБ совместно с Генштабом.

Минэнерго также готовится к вызовам новой зимы и разработало сценарии различного развития событий.

На конец августа 2025 года Украина уже на 70% обеспечила себя необходимыми запасами газа, а на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 млн тонн угля.

А пока отопительный сезон не стартовал, воспользуйся нашими простыми лайфхаками — как согреться в холодной квартире.

