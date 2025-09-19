Коли починається опалювальний сезон 2025-2026 і чи вистачить на зиму газу та вугілля

Прийшли перші холоди, і хоча вони поки не затримаються, питання про опалювальний сезон постає гостро. Вже третій рік поспіль Україна зустрічає зиму в умовах повномасштабної війни.

Як позначаться атаки ворога на критичній інфраструктурі, і чи є потенціал, щоб почати опалювальний сезон вчасно — розберемося в матеріалі.

Коли починається опалювальний сезон 2025-2026

Опалювальний сезон 2025-2026 в Україні, як і в попередні роки, розпочнеться в середині жовтня, однак точна дата старту залежатиме від погодних умов у регіонах.

Згідно з чинним законодавством, опалення увімкнуть, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль триматиметься на рівні +8 градусів Цельсія або нижче.

Це правило однакове для всіх областей, однак місцеві органи влади можуть самі ухвалювати рішення про початок опалювального сезону, і починати його раніше чи пізніше, залежно від ситуації.

Наприклад, у 2024 році на Житомирщині опалювальний сезон розпочався 16 жовтня, а в самому місті — з 1 листопада. У Рівному опалення увімкнули 18 жовтня. А в Києві у школах та дитсадках потеплішало 14 жовтня, а от жилим будинкам довелося чекати централізованого теплопостачання до 30 жовтня.

Читати на тему Перший сніг вже у вересні: у яких областях можливе серйозне похолодання Де чекати на сніг вже у вересні: кому вже діставати теплі речі

Чи готова Україна до початку опалювального сезону

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України станом на початок вересня 2025 року 80% об’єктів інфраструктури теплопостачання вже готові до зими.

А це 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соціальної сфери — такі дані вказала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Глава уряду додала, що:

Пріоритетом цієї зими стане захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом.

Міненерго також готується до викликів нової зими й розробило сценарії різного перебігу подій.

На кінець серпня 2025 року Україна вже на 70% забезпечила себе необхідними запасами газу, а на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля.

А поки опалювальний сезон не стартував, скористайся нашими простими лайфхаками — як зігрітися у холодній квартирі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!