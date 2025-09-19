Коли починається опалювальний сезон 2025-2026 і чи вистачить на зиму газу та вугілля

Прийшли перші холоди, і хоча вони поки не затримаються, питання про опалювальний сезон постає гостро. Вже третій рік поспіль Україна зустрічає зиму в умовах повномасштабної війни.
Як позначаться атаки ворога на критичній інфраструктурі, і чи є потенціал, щоб почати опалювальний сезон вчасно — розберемося в матеріалі.
Коли починається опалювальний сезон 2025-2026
Опалювальний сезон 2025-2026 в Україні, як і в попередні роки, розпочнеться в середині жовтня, однак точна дата старту залежатиме від погодних умов у регіонах.
Згідно з чинним законодавством, опалення увімкнуть, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль триматиметься на рівні +8 градусів Цельсія або нижче.
Це правило однакове для всіх областей, однак місцеві органи влади можуть самі ухвалювати рішення про початок опалювального сезону, і починати його раніше чи пізніше, залежно від ситуації.
Наприклад, у 2024 році на Житомирщині опалювальний сезон розпочався 16 жовтня, а в самому місті — з 1 листопада. У Рівному опалення увімкнули 18 жовтня. А в Києві у школах та дитсадках потеплішало 14 жовтня, а от жилим будинкам довелося чекати централізованого теплопостачання до 30 жовтня.
Чи готова Україна до початку опалювального сезону
За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України станом на початок вересня 2025 року 80% об’єктів інфраструктури теплопостачання вже готові до зими.
А це 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соціальної сфери — такі дані вказала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Глава уряду додала, що:
Пріоритетом цієї зими стане захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом.
Міненерго також готується до викликів нової зими й розробило сценарії різного перебігу подій.
На кінець серпня 2025 року Україна вже на 70% забезпечила себе необхідними запасами газу, а на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля.
