В Украине планируется реформа централизованного теплоснабжения: детали законопроекта 14067

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №14067, который предусматривает развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ закладывает основу для системной модернизации тепловых сетей и обновления подходов к предоставлению тепловых услуг.

Модернизация теплоснабжения: что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает обязательное поэтапное внедрение индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключённых к сетям централизованного теплоснабжения. Это позволит регулировать подачу тепла, вести точный учёт потребления и повысить энергоэффективность зданий.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать повышению качества услуг, снижению потерь в сетях и созданию дополнительных условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения.

Теплоснабжение и ИТП: контроль, экономия и качество услуг

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, индивидуальные тепловые пункты — это не только о техническом обновлении, но и о реальной экономии ресурсов.

Даже на фоне ежедневных атак России мы должны работать в двух направлениях: оперативно восстанавливать поврежденное и стратегически делать систему более устойчивой на будущее, — подчеркнул Кулеба.

По предварительным оценкам, установка ИТП позволяет сократить потребление тепла на 15–30%, уменьшить потери в сетях и повысить комфорт для жителей.

Реформа централизованного теплоснабжения: когда заработают изменения

Законопроект предусматривает поэтапное внедрение ИТП через три года после вступления его в силу. Для зданий, где индивидуальные тепловые пункты уже установлены или отсутствует техническая возможность для их монтажа, дополнительные требования применяться не будут.

Документ подготовлен в рамках плана приоритетных действий Правительства на 2025 год и является частью инициативы Ukraine Facility, предусматривающей поддержку со стороны Европейского Союза.

Правительство рассчитывает на поддержку парламента во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Это шаг к более устойчивому, эффективному и справедливому теплоснабжению — для людей и громад, — подчеркнул Кулеба.

