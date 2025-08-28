Стипендія на магістратурі: чи є виплати та яка їх сума

Студенти, що навчаються на денній формі у закладах вищої освіти мають можливість розраховувати на стипендію, за умови навчання на бюджетній формі. Читай у матеріалі, чи є стипендія конкретно магістрантам, і який її розмір.

Стипендія на магістратурі: за що можна отримати

В Україні, навчаючись на магістратурі, ти можеш отримувати стипендію. Але задля отримання цих виплат, слід виконати певні умови:

гарно скласти вступні екзамени, а саме ЄВІ та ЄФВВ, адже за набраними балами формується рейтинговий бал, той хто посідатиме найвищі позиції, той отримуватиме стипендію — стосується першого курсу магістратури;

надалі слід мати гарну академічну успішність, бути на найвищих позиціях у рейтингу успішності та не мати жодних заборгованостей.

Стипендія на магістратурі 2025 року: види виплат

Окрім академічної стипендії, та підвищеної, яку можна почати отримувати вже з другого семестру першого курсу магістратури за високі досягнення у навчанні, існує ще декілька видів цієї виплати. Слід зазначити, що сума академічної та підвищеної стипендій як на бакалавраті, так і на магістратурі дорівнює 2000 грн та 2910 грн на місяць відповідно.

Щодо інших видів, то варто згадати наступні:

засновані Президентом України;

засновані Кабінетом Міністрів України;

засновані Верховною Радою України.

Ще ці види стипендії називають іменними — це такі, що є почесними та помічними від держави та благодійників НаУКМА.

Щодо призначення таких стипендій: цим займається Стипендіальна комісія — орган, що погоджує більшість питань щодо призначення та виплати державних стипендій. Зауважимо, що не менше ніж 50% складу цієї комісії складають представники студентського самоврядування.

Слід зазначити, що іменні стипендії можуть виплачуватися лише студентам та студенткам самої НаУКМА, а умови та фінансові засади отримання таких стипендій визначаються благодійниками, що надають ці виплати.

Не будемо забувати і про соціальну стипендію, що виплачується у розмірі 1180 грн тим студентам, які мають певну квоту, що дозволяє їм отримувати такий вид виплат на магістратурі.

