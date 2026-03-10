Для тебе Освіта

Коли реєстрація на ЄВІ-2026 для вступу на магістратуру та аспірантуру

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Березня 2026, 16:18 3 хв.
реєстрація єві 2026 магістратура
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь