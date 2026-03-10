Коли реєстрація на ЄВІ-2026 для вступу на магістратуру та аспірантуру

Екзаменаційний сезон незабаром стартує, і для абітурієнтів магістратури та аспірантури розпочнеться гаряча пора.
Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати реєстрації для тих, хто планує у 2026 році складати вступні іспити. Початок реєстрації заплановано на квітень.
Коли саме потрібно починати реєструватися на ЄВІ 2026 — читай у матеріалі.
Коли реєстрація на ЄВІ 2026
Згідно з наказом МОН, вступники повинні пройти процедуру реєстрації для участі у Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).
Реєстрація на іспити відбуватиметься у період із 23 квітня по 14 травня — це основний термін.
Приймальні комісії вишів можуть оформляти заявки як очно, так і онлайн.
Якщо ти не встиг зареєструватися у зазначений період, є додатковий термін із 26 по 28 травня.
Після успішної реєстрації ти обов’язково отримаєш запрошення на іспит — або особисто, або поштою.
Реєстрація на ЄВІ 2026: магістратура
Основна сесія:
- Реєстрація (основний період): 23 квітня – 14 травня
- Зміна реєстраційних даних: 23 квітня – 14 травня та 26–28 травня
- Отримання запрошень: до 19 червня
- Участь у тестуванні: 26 червня – 14 липня
- Отримання результатів: до 23 липня
Додаткова сесія:
- Реєстрація (додатковий період): 26–28 травня
- Зміна реєстраційних даних: 26–28 травня
- Отримання запрошень: до 28 липня
- Участь у тестуванні: 3–21 серпня
- Отримання результатів: до 21 серпня
Реєстрація на ЄВІ 2026: аспірантура
Основна сесія:
- Реєстрація (основний період): 23 квітня – 14 травня
- Зміна реєстраційних даних: 23 квітня – 14 травня та 26–28 травня
- Отримання запрошень: до 19 червня
- Участь у тестуванні: 14–29 липня
- Отримання результатів: до 7 серпня
Додаткова сесія:
- Реєстрація (додатковий період): 26–28 травня
- Зміна реєстраційних даних: 26–28 травня
- Отримання запрошень: до 19 серпня
- Участь у тестуванні: 24–28 серпня
- Отримання результатів: до 4 вересня
Як відбувається реєстрація на ЄВІ 2026
Реєстрацію на ЄВІ проводять приймальні комісії університетів. Звертатися можна до будь-якого закладу, не обов’язково до того, куди плануєш вступати.
Документи можна подавати особисто або онлайн. Якщо потрібна допомога, можна зателефонувати або написати в заклад за контактами на їхньому офіційному сайті.
Щоб зареєструватися дистанційно, спочатку треба отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким підписується заявка. Без підпису реєстрацію зробити не можна.
Що потрібно зробити:
- Зробити скани або фото потрібних документів, зокрема заяви з КЕП, де вказати місто для здачі ЄВІ та обрану мову.
- Відправити все на електронну пошту приймальної комісії.
- Після перевірки комісія надсилає скан екзаменаційного листка на пошту. Оригінал залишався в комісії. Листок можна отримати особисто або поштою, якщо це зазначено у заяві. Після реєстрації учасник отримує доступ до свого кабінету на сайті УЦОЯО за номером листка та PIN-кодом.
Джерело: Український центр оцінювання якості освіти.
