Коли реєстрація на ЄВІ-2026 для вступу на магістратуру та аспірантуру

Екзаменаційний сезон незабаром стартує, і для абітурієнтів магістратури та аспірантури розпочнеться гаряча пора.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати реєстрації для тих, хто планує у 2026 році складати вступні іспити. Початок реєстрації заплановано на квітень.

Коли саме потрібно починати реєструватися на ЄВІ 2026 — читай у матеріалі.

Коли реєстрація на ЄВІ 2026

Згідно з наказом МОН, вступники повинні пройти процедуру реєстрації для участі у Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

Реєстрація на іспити відбуватиметься у період із 23 квітня по 14 травня — це основний термін.

Приймальні комісії вишів можуть оформляти заявки як очно, так і онлайн.

Якщо ти не встиг зареєструватися у зазначений період, є додатковий термін із 26 по 28 травня.

Після успішної реєстрації ти обов’язково отримаєш запрошення на іспит — або особисто, або поштою.

Реєстрація на ЄВІ 2026: магістратура

Основна сесія:

Реєстрація (основний період): 23 квітня – 14 травня

Зміна реєстраційних даних: 23 квітня – 14 травня та 26–28 травня

Отримання запрошень: до 19 червня

Участь у тестуванні: 26 червня – 14 липня

Отримання результатів: до 23 липня

Додаткова сесія:

Реєстрація (додатковий період): 26–28 травня

Зміна реєстраційних даних: 26–28 травня

Отримання запрошень: до 28 липня

Участь у тестуванні: 3–21 серпня

Отримання результатів: до 21 серпня

Реєстрація на ЄВІ 2026: аспірантура

Основна сесія:

Реєстрація (основний період): 23 квітня – 14 травня

Зміна реєстраційних даних: 23 квітня – 14 травня та 26–28 травня

Отримання запрошень: до 19 червня

Участь у тестуванні: 14–29 липня

Отримання результатів: до 7 серпня

Додаткова сесія:

Реєстрація (додатковий період): 26–28 травня

Зміна реєстраційних даних: 26–28 травня

Отримання запрошень: до 19 серпня

Участь у тестуванні: 24–28 серпня

Отримання результатів: до 4 вересня

Як відбувається реєстрація на ЄВІ 2026

Реєстрацію на ЄВІ проводять приймальні комісії університетів. Звертатися можна до будь-якого закладу, не обов’язково до того, куди плануєш вступати.

Документи можна подавати особисто або онлайн. Якщо потрібна допомога, можна зателефонувати або написати в заклад за контактами на їхньому офіційному сайті.

Щоб зареєструватися дистанційно, спочатку треба отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким підписується заявка. Без підпису реєстрацію зробити не можна.

Що потрібно зробити:

Зробити скани або фото потрібних документів, зокрема заяви з КЕП, де вказати місто для здачі ЄВІ та обрану мову. Відправити все на електронну пошту приймальної комісії. Після перевірки комісія надсилає скан екзаменаційного листка на пошту. Оригінал залишався в комісії. Листок можна отримати особисто або поштою, якщо це зазначено у заяві. Після реєстрації учасник отримує доступ до свого кабінету на сайті УЦОЯО за номером листка та PIN-кодом.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти.

