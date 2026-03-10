Когда регистрация на ЕВИ-2026 для поступления в магистратуру и аспирантуру

Экзаменационный сезон скоро стартует, и для абитуриентов магистратуры и аспирантуры начинается горячая пора.
Министерство образования и науки Украины опубликовало даты регистрации для тех, кто планирует сдавать вступительные экзамены в 2026 году. Начало регистрации запланировано на апрель.
Когда именно нужно начинать регистрацию на ЕВИ 2026 — читай в материале.
Когда регистрация на ЕВИ 2026
Согласно приказу МОН, абитуриенты должны пройти процедуру регистрации для участия в Едином вступительном экзамене (ЕВИ) и Едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ).
Регистрация на экзамены пройдет с 23 апреля по 14 мая — это основной срок.
Приемные комиссии вузов могут оформлять заявки как очно, так и онлайн.
Если не успел зарегистрироваться в указанный период, есть дополнительный срок с 26 по 28 мая.
После успешной регистрации ты обязательно получишь приглашение на экзамен — либо лично, либо по почте.
Регистрация на ЕВИ 2026: магистратура
Основная сессия:
- Регистрация (основной период): 23 апреля – 14 мая
- Изменение регистрационных данных: 23 апреля – 14 мая и 26–28 мая
- Получение приглашений: до 19 июня
- Участие в тестировании: 26 июня – 14 июля
- Получение результатов: до 23 июля
Дополнительная сессия:
- Регистрация (дополнительный период): 26–28 мая
- Изменение регистрационных данных: 26–28 мая
- Получение приглашений: до 28 июля
- Участие в тестировании: 3–21 августа
- Получение результатов: до 21 августа
Регистрация на ЕВИ 2026: аспирантура
Основная сессия:
- Регистрация (основной период): 23 апреля – 14 мая
- Изменение регистрационных данных: 23 апреля – 14 мая и 26–28 мая
- Получение приглашений: до 19 июня
- Участие в тестировании: 14–29 июля
- Получение результатов: до 7 августа
Дополнительная сессия:
- Регистрация (дополнительный период): 26–28 мая
- Изменение регистрационных данных: 26–28 мая
- Получение приглашений: до 19 августа
- Участие в тестировании: 24–28 августа
- Получение результатов: до 4 сентября
Как проходит регистрация на ЕВИ 2026
Регистрацию на ЕВИ проводят приемные комиссии университетов. Обращаться можно в любой вуз, не обязательно туда, куда планируешь поступать.
Документы можно подавать лично или онлайн. Если нужна помощь, можно позвонить или написать в вуз по контактам на их официальном сайте.
Чтобы зарегистрироваться дистанционно, сначала нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), которой подписывается заявка. Без подписи регистрация невозможна.
Что нужно сделать:
- Сделать сканы или фото необходимых документов, включая заявление с КЭП, где указать город для сдачи ЕВИ и выбранный язык.
- Отправить все на электронную почту приемной комиссии.
- После проверки комиссия присылает скан экзаменационного листка на почту. Оригинал остается в комиссии. Листок можно получить лично или по почте, если это указано в заявлении. После регистрации участник получает доступ к личному кабинету на сайте УЦОЯО по номеру листка и PIN-коду.
Источник: Украинский центр оценивания качества образоания.
