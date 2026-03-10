Когда регистрация на ЕВИ-2026 для поступления в магистратуру и аспирантуру

Экзаменационный сезон скоро стартует, и для абитуриентов магистратуры и аспирантуры начинается горячая пора.

Министерство образования и науки Украины опубликовало даты регистрации для тех, кто планирует сдавать вступительные экзамены в 2026 году. Начало регистрации запланировано на апрель.

Когда именно нужно начинать регистрацию на ЕВИ 2026 — читай в материале.

Когда регистрация на ЕВИ 2026

Согласно приказу МОН, абитуриенты должны пройти процедуру регистрации для участия в Едином вступительном экзамене (ЕВИ) и Едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ).

Регистрация на экзамены пройдет с 23 апреля по 14 мая — это основной срок.

Приемные комиссии вузов могут оформлять заявки как очно, так и онлайн.

Если не успел зарегистрироваться в указанный период, есть дополнительный срок с 26 по 28 мая.

После успешной регистрации ты обязательно получишь приглашение на экзамен — либо лично, либо по почте.

Регистрация на ЕВИ 2026: магистратура

Основная сессия:

Регистрация (основной период): 23 апреля – 14 мая

Изменение регистрационных данных: 23 апреля – 14 мая и 26–28 мая

Получение приглашений: до 19 июня

Участие в тестировании: 26 июня – 14 июля

Получение результатов: до 23 июля

Дополнительная сессия:

Регистрация (дополнительный период): 26–28 мая

Изменение регистрационных данных: 26–28 мая

Получение приглашений: до 28 июля

Участие в тестировании: 3–21 августа

Получение результатов: до 21 августа

Регистрация на ЕВИ 2026: аспирантура

Основная сессия:

Регистрация (основной период): 23 апреля – 14 мая

Изменение регистрационных данных: 23 апреля – 14 мая и 26–28 мая

Получение приглашений: до 19 июня

Участие в тестировании: 14–29 июля

Получение результатов: до 7 августа

Дополнительная сессия:

Регистрация (дополнительный период): 26–28 мая

Изменение регистрационных данных: 26–28 мая

Получение приглашений: до 19 августа

Участие в тестировании: 24–28 августа

Получение результатов: до 4 сентября

Читать по теме Поступление 2026: какие изменения в подаче заявлений произойдут уже в следующем году Какие изменения ожидаются уже в следующем году?

Как проходит регистрация на ЕВИ 2026

Регистрацию на ЕВИ проводят приемные комиссии университетов. Обращаться можно в любой вуз, не обязательно туда, куда планируешь поступать.

Документы можно подавать лично или онлайн. Если нужна помощь, можно позвонить или написать в вуз по контактам на их официальном сайте.

Чтобы зарегистрироваться дистанционно, сначала нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), которой подписывается заявка. Без подписи регистрация невозможна.

Что нужно сделать:

Сделать сканы или фото необходимых документов, включая заявление с КЭП, где указать город для сдачи ЕВИ и выбранный язык. Отправить все на электронную почту приемной комиссии. После проверки комиссия присылает скан экзаменационного листка на почту. Оригинал остается в комиссии. Листок можно получить лично или по почте, если это указано в заявлении. После регистрации участник получает доступ к личному кабинету на сайте УЦОЯО по номеру листка и PIN-коду.

Источник: Украинский центр оценивания качества образоания.

Также узнай: студенты старше 25 лет не будут иметь права на отсрочку — в Верховной Раде готовят законопроект.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!