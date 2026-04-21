Коли буде відоме місце проведення та дата НМТ 2026 — оприлюднена офіційна інформація

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) буде проведений в чітко визначені періоди.
Основна сесія НМТ запланована з 20 травня до 25 червня. Додаткова сесія відбудеться пізніше — з 17 до 24 липня. Це означає, що тестування розтягнуте в часі, а не прив’язане до однієї дати для всіх учасників.
Коли буде відомо місце проведення і дата проведення НМТ 2026 — розповідаємо у матеріалі.
Коли буде відомо місце і час проведення НМТ 2026
Конкретно свою дату, час і місце складання НМТ кожен учасник дізнається, коли отримає персональне запрошення — повідомляє Українськи центр оцінювання якості освіти.
Для основної сесії їх зазвичай надсилають не пізніше, ніж за 10 днів до початку тестування, тож це орієнтовно на початку травня. А для додаткової — не пізніше, ніж за три дні до НМТ, тобто у середині липня.
Як це відбувається?
В особистому кабінеті з’являється офіційне запрошення, де вже буде вся точна інформація: коли саме ти складаєш тест, у який час і в якому тимчасовому екзаменаційному центрі.
Саме цей документ і є офіційним фінальним підтвердженням дати та часу проведення твого НМТ.
Надсилання індивідуальних запрошень пояснюють тим, що дбають про порядок і безпеку процесу.
Одночасно провести тест для всіх абітурієнтів технічно неможливо — кількість місць у тимчасових екзаменаційних центрах обмежена.
До того ж, враховується безпекова ситуація в регіонах, а вона може суттєво відрізнятися залежно від локації.
Також подібна система дозволяє рівномірно навантажити пункти тестування і вони працюватимуть без боїв і стабільно.
Саме тому кожному учаснику призначають свою індивідуальну дату в межах загального періоду, а остаточну інформацію про день, час і місце складання він отримує лише з персонального запрошення.
