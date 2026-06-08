Коли людський організм починає старіти: відповідь вчених

Більшість із нас звикли думати, що старіння — це повільний і плавний процес, який починається десь після тридцяти й тягнеться десятиліттями.

Проте свіжі наукові дані розбивають цей міф ущент. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, доводить: наш організм старіє не поступово, а різкими стрибками.

Що старіє найшвидше в людському організмі: відповідь вчених

Аналізуючи плазму крові понад 4200 людей, вчені виявили, що в житті людини є три критичні точки, коли склад білків у крові змінюється кардинально. Це стається у 34, 60 та 78 років.

Саме у 34 роки з’являються перші серйозні фізіологічні зміни. Багато хто запитує, коли людський організм починає старіти, і ось вам науково обґрунтована дата — перший серйозний дзвіночок лунає саме в середині четвертого десятка.

Вчені з’ясували, що старіє найшвидше в людському організмі

Зморшки на обличчі чи сивина — це лише зовнішні прояви. Якщо ж дивитися глибше і шукати, що старіє найшвидше в людському організмі, відповідь криється в протеомі нашої крові. Вчені створили так званий протеомний годинник, який за складом білків може точно визначити біологічний вік людини.

Дослідження показало, що саме зміни у білковому складі крові є найшвидшим показником зносу організму. Це своєю чергою впливає на органи, які найшвидше старіють в людському організмі:

Серцево-судинна система: зміни в білках крові часто сигналізують про ризики для серця раніше, ніж з’являться симптоми;

Мозок: когнітивні функції напряму залежать від молодості плазми. Тести показали, що люди з молодшим складом білків краще справляються з інтелектуальними завданнями;

Суглоби та кістки: саме після 60 років (друга хвиля старіння) різко зростає ризик розвитку остеоартриту.

Розуміння того, що старіє найшвидше в людському організмі, дає лікарям унікальний шанс. У майбутньому звичайний аналіз крові допоможе виявити людей, які старіють випереджаючими темпами.

Це дозволить попередити хворобу Альцгеймера чи серцеві патології ще до того, як вони стануть незворотними.

Ба більше, вчені сподіваються, що навчившись маніпулювати цими білками старіння, ми зможемо не просто фіксувати вік, а буквально сповільнювати біологічний годинник, залишаючись молодими довше, ніж це передбачено паспортом.

Раніше ми писали, як спорт допомагає зменшити ризик розвитку деменції.

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