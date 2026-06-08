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Когда человеческий организм начинает стареть: ответ ученых

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июня 2026, 18:40 2 мин.
Стареющий быстрее всего в человеческом организме
Фото Pexels

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