Правила прийому 2026: що змінилося для вступників до коледжів і вишів

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік для здобуття фахової передвищої освіти.

Цей документ встановлює правила прийому 2026 до закладів фахової передвищої освіти. Детальніше про оновлені умови — у матеріалі.

Офіційні правила прийому 2026

На порталі МОН (Міністерства освіти і науки України) опублікований Гід вступника 2026 до фахових коледжів, в якому визначені важливі зміни прийому 2026.

З ним варто ознайомитися, адже гід містить оновлені правила. Ми зібрали найголовніші зміни.

Так, у 2026 році мотиваційний лист більше не буде обов’язковим для вступу на рівень фахового молодшого бакалавра.

Хоча окремі заклади освіти можуть на свій розсуд вимагати його.

Також змінено підхід до подання заяв: вступник має право подати до десяти заяв на всі форми фінансування, при цьому не більше п’яти з них можуть бути подані на місця державного або регіонального замовлення.

Для тих, хто вступає після 9 класу, збільшено термін подання документів — до трьох тижнів.

Це дає більше часу на вибір навчального закладу та оформлення вступу.

Правила прийому на навчання 2026: пільги і пріоритетні напрямки

Окремо оновленими правилами прийому передбачені пільгові умови для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. А також для тих, хто виїхав звідти після 1 жовтня 2025 року.

Вони можуть подавати документи дистанційно, складати вступні іспити онлайн і вступати за спрощеною процедурою через освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна.

Крім того, для окремих спеціальностей передбачено творчий конкурс — вступне випробування, під час якого оцінюються творчі або фізичні здібності абітурієнта, необхідні для навчання за обраним напрямом. Їхній перелік також оприлюднений.

Також визначені пріоритетні напрями, які отримують підтримку держави. Тобто ті спеціальності, які є особливо важливими для розвитку країни.

Це електрична інженерія та енерговиробництво, автоматизація та робототехніка, авіаційна та ракетно-космічна техніка, машинобудування, будівництво та сільське господарство.

Усі оновлені правила прийому, а також календар вступної кампанії та порядок реєстрації електронних кабінетів ти можеш знайти на сайті МОН.

