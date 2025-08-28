Стипендия на магистратуре: есть ли выплаты и какова их сумма

Студенты, которые учатся на дневной форме в заведениях высшего образования, могут рассчитывать на стипендию, при условии обучения на бюджетной форме. Читай в материале, есть ли стипендия непосредственно магистрантам, и каков ее размер.

Стипендия на магистратуре: за что можно получить

В Украине, учась на магистратуре, ты можешь получать стипендию. Но для получения этих выплат следует выполнить определенные условия:

хорошо сдать вступительные экзамены, а именно ЕВИ и ЕФОВ, ведь по набранным баллам формируется рейтинговый балл, у кто будет занимать самые высокие позиции, тот будет получать стипендию — касается первого курса магистратуры;

в дальнейшем следует иметь хорошую академическую успеваемость, быть на самых высоких позициях в рейтинге успеваемости и не иметь никаких задолженностей.

Стипендия на магистратуре 2025 года: виды выплат

Кроме академической стипендии и повышенной, которую можно начать получать уже со второго семестра первого курса магистратуры за высокие достижения в обучении, существует еще несколько видов этой выплаты. Следует отметить, что сумма академической и повышенной стипендий как на бакалавриате, так и на магистратуре равна 2000 грн и 2910 грн в месяц соответственно.

Что касается других видов, то следует упомянуть следующие:

основанные Президентом Украины;

основаны Кабинетом Министров Украины;

основаны Верховной Радой Украины.

Еще эти виды стипендии называют именными — это почетные и вспомогательные от государства и благотворителей НаУКМА.

О назначении таких стипендий: этим занимается Стипендиальная комиссия — орган, согласовывающий большинство вопросов назначения и выплаты государственных стипендий. Заметим, что не менее 50% состава этой комиссии составляют представители студенческого самоуправления.

Следует отметить, что именные стипендии могут выплачиваться только студентам и студенткам НаУКМА, а условия и финансовые основы получения таких стипендий определяются благотворителями, предоставляющими эти выплаты.

Не будем забывать и о социальной стипендии на магистратуре. Ее размер составляет 1180 грн и выплачивается тем студентам, которые имеют определенную квоту.

