Новые стипендии от президента: сколько будет получать талантливая молодежь

Фото Unsplash На днях президент Украины Владимир Зеленский во время Форума в День молодежи объявил об увеличении стипендий для успешной молодежи.Министерство образования и науки совместно с Фондом президента по поддержке образования, науки и спорта вводят новые стипендии для студентов за высокие образовательные достижения. Кроме того, Зеленский сообщил, что в 2026 году планируется заложить в госбюджет средства для повышения стипендий всем студентам.Новые стипендии для студентов: что предлагают МОН и президент Министерство сообщает о новых стипендиях президента за высокие образовательные достижения для студентов, обучающихся в украинских вузах: 25 тысяч грн ежемесячно — призерам, 10 тысяч грн — участникам Международных ученических олимпиад. Общее количество стипендий — 150; 15 тысяч грн, 10 тысяч грн, пять тысяч грн ежемесячно — призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад с дипломами I, II, III степеней соответственно. Общее количество стипендий — 300. Стипендии будут финансироваться Фондом президента в течение первого учебного года в университетах и институтах. Ее будут получать поступающие, которые в 11 классе имели эти образовательные достижения. Список учебных предметов, по которым ученики принимают участие во всеукраинских и международных олимпиадах, можно просмотреть по ссылке. Это дополнительный инструмент поддержки талантливой молодежи к уже действующей программе премий президента. Премии в размере 20 тысяч грн уже получают победители IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, имеющих самый высокий результат. 100 тысяч грн выплачивают призерам и победителям Международных ученических олимпиад, 50 тысяч грн — учителям, которые готовили учеников. Кроме этого, учащимся, поступившим в украинские заведения высшего или профессионального высшего образования с высокими результатами НМТ (185+ баллов), будут выплачивать 10 тысяч гривен ежемесячно по каждому предмету. Количество таких стипендий — 400. Читать по теме Президентская стипендия за НМТ: кто получит 10 тысяч гривен Повышение стипендий для учащихся: чего ждать с 1 сентября. Увеличение академических стипендий Увеличатся в размере и академические стипендии от президента: до 10 тысяч грн — для бакалавров и магистров; 23 700 грн — для аспирантов; 7 600 грн — для студентов колледжей, 6320 грн — для студентов профтехов. Кандидатов на получение такой стипендии выдвигают ученые (педагогические) советы вузов. Подробнее об условиях читай по ссылке. Министр образования Оксен Лисовой отметил, что у Украины много талантливой молодежи, которая одерживает победы на международных олимпиадах и конкурсах. — Это большая гордость и стимул для нас создавать эффективные инструменты поддержки ради поощрения, возможностей для воплощения идей, перспективного образования и карьерных возможностей. А какие стипендии сейчас действуют в университетах, мы рассказывали раньше.