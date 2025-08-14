Новые стипендии от президента: сколько будет получать талантливая молодежь

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время Форума в День молодежи объявил об увеличении стипендий для успешной молодежи.

Министерство образования и науки совместно с Фондом президента по поддержке образования, науки и спорта вводят новые стипендии для студентов за высокие образовательные достижения.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в 2026 году планируется заложить в госбюджет средства для повышения стипендий всем студентам.

Новые стипендии для студентов: что предлагают МОН и президент

Министерство сообщает о новых стипендиях президента за высокие образовательные достижения для студентов, обучающихся в украинских вузах:

25 тысяч грн ежемесячно — призерам, 10 тысяч грн — участникам Международных ученических олимпиад. Общее количество стипендий — 150;

15 тысяч грн, 10 тысяч грн, пять тысяч грн ежемесячно — призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад с дипломами I, II, III степеней соответственно. Общее количество стипендий — 300.

Стипендии будут финансироваться Фондом президента в течение первого учебного года в университетах и институтах.

Ее будут получать поступающие, которые в 11 классе имели эти образовательные достижения. Список учебных предметов, по которым ученики принимают участие во всеукраинских и международных олимпиадах, можно просмотреть по ссылке.

Это дополнительный инструмент поддержки талантливой молодежи к уже действующей программе премий президента. Премии в размере 20 тысяч грн уже получают победители IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, имеющих самый высокий результат.

100 тысяч грн выплачивают призерам и победителям Международных ученических олимпиад, 50 тысяч грн — учителям, которые готовили учеников.

Кроме этого, учащимся, поступившим в украинские заведения высшего или профессионального высшего образования с высокими результатами НМТ (185+ баллов), будут выплачивать 10 тысяч гривен ежемесячно по каждому предмету. Количество таких стипендий — 400.

Увеличение академических стипендий

Увеличатся в размере и академические стипендии от президента:

до 10 тысяч грн — для бакалавров и магистров;

23 700 грн — для аспирантов;

7 600 грн — для студентов колледжей, 6320 грн — для студентов профтехов.

Кандидатов на получение такой стипендии выдвигают ученые (педагогические) советы вузов. Подробнее об условиях читай по ссылке.

Министр образования Оксен Лисовой отметил, что у Украины много талантливой молодежи, которая одерживает победы на международных олимпиадах и конкурсах.

— Это большая гордость и стимул для нас создавать эффективные инструменты поддержки ради поощрения, возможностей для воплощения идей, перспективного образования и карьерных возможностей.

А какие стипендии сейчас действуют в университетах, мы рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!