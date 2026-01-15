Даты НМТ-2026: когда поступающие будут сдавать экзамен

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой принял приказ, согласно которому была определена дата основной и дополнительной сессии национального мультипредметного теста — об этом читай в материале.

Даты проведения НМТ-2026

В приказе отмечено, что основная сессия составления НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. В то же время, дополнительная сессия теста будет проходить в период с 17 по 24 июля.

Участники тестирования будут выполнять задания по четырем предметам, в частности: математике, украинскому языку, истории Украины, а также одному предмету по выбору.

НМТ-2026 будет состоять из двух частей, каждая из которых будет длиться 120 минут, или два часа. В первой части участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике, а во второй — по истории Украины и предмету, который они избрали.

В этом году будущие абитуриенты могут выбрать одну дисциплину среди:

украинской литературы;

английский;

немецкий;

испанский;

французской;

биологии;

географии;

физики;

химии.

Кроме того, участники тестирования смогут выполнять задания на других языках, если конкретно на нем ученик получал полное среднее образование в старшей школе. В частности, речь идет о крымскотатарском, польском, румынском и венгерском языках.

В то же время перевод не будет доступен задачам украинского, испанского, французского, английского и немецкого языков.

