Удары по Краматорску корректировала завуч школы — СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию в Донецкой области, задержав информаторку ФСБ, которая занимала должность заместителя директора одной из местных школ в Краматорске. Вместо воспитания будущего поколения педагог корректировала вражеский огонь по собственному городу, пытаясь уничтожить его защитников и критическую инфраструктуру.

История предательства началась еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда женщина посетила территорию Беларуси, где и попала в поле зрения российских спецслужб. Долгое время она была спящим агентом, однако летом прошлого года ФСБ активировала её для выполнения боевых задач.

Как действовала информаторка:

Личный надзор: под видом обычных прогулок завуч обходила районы города, фиксируя локации Сил обороны.

Бытовой шпионаж: женщина входила в доверие к своим знакомым и во время обычных разговоров пыталась выведать разведывательные данные о перемещении военных.

Голосовые отчеты: всю собранную информацию она оперативно передавала своему российскому куратору через мессенджеры, отправляя текстовые сообщения и координаты с детальным описанием целей.

Криминальная ответственность: завучу школы грозит пожизненное заключение

Сотрудники СБУ задокументировали каждый шаг фигурантки и задержали её прямо по месту жительства. Во время обыска у неё изъяли смартфон, который был главным инструментом связи с российскими спецслужбами.

Благодаря своевременному вмешательству контрразведки удалось не только задержать вражескую пособницу, а и оперативно изменить дислокацию подразделений ВСУ, на которые она пыталась навести вражеский огонь.

На данный момент педагогу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Если вина завуча будет доказана, последующие годы — а возможно, и остаток жизни — она проведет за решеткой. Закон предусматривает за такие преступления пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Главное фото: СБУ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!