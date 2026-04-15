Удари по Краматорську коригувала завуч школи — СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію на Донеччині, затримавши інформаторку ФСБ, яка обіймала посаду заступниці директора однієї з місцевих шкіл у Краматорську. Замість виховання майбутнього покоління освітянка коригувала ворожий вогонь по власному місту, намагаючись знищити його захисників та критичну інфраструктуру.

СБУ затримала завуча школи в Краматорську

Історія зради почалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді освітянка відвідала територію Білорусі, де і потрапила в поле зору російських спецслужб. Тривалий час вона була сплячим агентом, проте влітку минулого року ФСБ активувала її для виконання бойових завдань.

Як діяла інформаторка:

Особистий нагляд: під виглядом звичайних прогулянок завуч обходила райони міста, фіксуючи локації Сил оборони.

Побутове шпигунство: жінка входила в довіру до своїх знайомих і під час звичайних розмов намагалася вивідати розвідувальні дані про переміщення військових.

Голосові звіти : всю зібрану інформацію вона оперативно передавала своєму російському куратору через месенджери, надсилаючи текстові повідомлення та координати з детальним описом цілей.

Кримінальна відповідальність: завучу школи загрожує довічне ув’язнення

Співробітники СБУ задокументували кожен крок фігурантки та затримали її безпосередньо за місцем проживання. Під час обшуку у неї вилучили смартфон, який був головним інструментом зв’язку з російськими спецслужбами.

Завдяки вчасному втручанню контррозвідки вдалося не лише затримати ворожу поплічницю, а й оперативно змінити дислокацію підрозділів ЗСУ, на які вона намагалася навести ворожий вогонь.

Наразі освітянці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо провину завуча буде доведено, наступні роки — а можливо, і решту життя — вона проведе за ґратами. Закон передбачає за такі злочини довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Головне фото: СБУ.

