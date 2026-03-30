Мріяла про ракети над Києвом і вихваляла Путіна: СБУ затримала посадовицю Мінкульту

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила чергового ідеологічного ворога всередині державної системи. Цього разу фігуранткою гучного розслідування стала очільниця одного з відділів Міністерства культури України.

Поки країна бореться за культурну ідентичність, високопосадовиця, за даними слідства, займалася прямо протилежним — виправдовувала агресію Кремля та захоплювалася успіхами окупантів.

Кібердокази та поради агресору: деталі від СБУ

Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки, кіберфахівці документували діяльність чиновниці протягом певного часу. Встановлено, що вона активно поширювала ворожі наративи серед колег та знайомих. У її арсеналі — цитування путіна, виправдання масованих обстрілів енергетичної інфраструктури Києва та тиражування фейків про ситуацію на фронті.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ. Під час обшуків у неї вилучено 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів, — зазначають у СБУ.

Листи до путіна та спровокована війна: позиція прокуратури

Офіс Генерального прокурора розкрив ще більш шокуючі подробиці цієї справи. За даними слідства, мешкаючи у Києві та щодня бачачи наслідки прильотів, начальниця відділу у приватних розмовах фактично ставала навідницею. Вона розмірковувала, куди саме росіянам варто вдарити наступною ракетою, щоб завдати максимальної шкоди.

Підозрювана, обіймаючи посаду керівника одного з відділів Міністерства, усвоїх розмовах виправдовувала дії рф, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії, —акцентують прокурори.

Крім того, під час обшуку правоохоронці виявили листи, написані нібито від імені її сина на адресу путіна. У них підліток (або посадовиця від його імені) просив допомогти з виїздом до РФ, бо він не хоче жити серед нацистів.

Прокуратура вже скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою без права на заставу.

Реакція відомства: у Мінкульті обіцяють закрутити гайки

Міністерство культури України оперативно відреагувало на затримання своєї співробітниці, офіційно відхрестившись від її поглядів. У відомстві наголосили, що цей випадок є поодиноким і не відображає позицію всього колективу.

— Міністерство культури України рішуче засуджує будь-які прояви підтримки держави-агресора та дії, що шкодять національній безпеці України. Цей випадок вже став підставою для додаткових управлінських рішень: розпочато з’ясування обставин та ініційовано впровадження додаткових інструментів моніторингу ризиків, — йдеться в офіційній заяві відомства.

Наразі чиновниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Якщо вину буде доведено в суді, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проте випадок у Мінкульті — не єдиний прояв зради.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!