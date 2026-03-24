СБУ ліквідувала бойову групу ГРУ, яка готувала вбивство Стерненка та теракти

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами нейтралізувала одну з найнебезпечніших агентурно-бойових мереж російської воєнної розвідки. Зловмисники готували теракти та резонансні вбивства публічних осіб, які активно підтримують Сили оборони.

Як повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко та пресслужба СБУ, спецоперація завершилася ліквідацією професійного кілера та затриманням понад 10 учасників ворожого осередку.

План ліквідації: хто був у списку

Російські куратори поставили перед групою завдання — фізично усунути відомих волонтерів та військовослужбовців. Серед пріоритетних цілей окупантів були:

Сергій Стерненко — волонтер та радник Міністра оборони України;

Ілля Богданов — колишній офіцер ФСБ, який з 2014 року воює на боці України;

Для підготовки замахів агенти ретельно відстежували маршрути пересування та адреси проживання своїх жертв. Планувалося закладання вибухівки під автомобілі або біля помешкань. У разі, якщо підрив би не спрацював, кілер мав наказ розстріляти ціль впритул.

До складу мережі входили 10 осіб. Вони збирали інформацію про місця дислокації, переміщення, озброєння, техніку та особовий склад ЗСУ у Краматорському і Покровському районах Донецької області, а також на Харківщині. Крім того, фіксували наслідки ворожих ударів і передавали зібрані дані через месенджери російським кураторам — розповів Кравченко.

Резидент із Полтави та кілер-бойовик

Керівником (резидентом) групи виявився завербований російським ГРУ судовий експерт із Полтави. Він займався систематизацією розвідданих та передавав їх напряму спецслужбам РФ.

Безпосереднім виконавцем замахів мав стати кілер — уродженець тимчасово окупованої Донеччини. Він пройшов спеціальну підготовку на базах ГРУ на окупованих територіях, після чого був переправлений на підконтрольну Україні частину країни. Під час затримання бойовик чинив збройний опір і був ліквідований спецпризначенцями Альфи.

Окрім підготовки вбивств, мережа збирала координати підрозділів ЗСУ у Краматорському та Покровському районах, а також на Харківщині.

Особливо цинічним був план теракту в Краматорську. Агенти мали встановити заклад харчування, де часто збираються українські військові, щоб підірвати його. Вибуховий пристрій для цього завдання окупанти передали своїм поплічникам за допомогою безпілотника у заздалегідь визначеному місці.

Фінал спецоперації: довічне ув’язнення

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, компоненти для вибухівки та техніку з доказами роботи на ворога. Один із затриманих уже визнав свою провину в підриві автомобіля на одній з автостоянок за завданням росіян.

Наразі понад 10 учасникам мережі інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність, підготовку до теракту та незаконне поводження зі зброєю. Суд уже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Успіху операції вдалося досягти завдяки складному агентурному проникненню контррозвідників у лави ворога, що дозволило зірвати плани Кремля ще на стадії підготовки.

