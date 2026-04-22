Завербували через проєкт Медведчука: агентка РФ готувала вбивство командира підрозділу ССО

Служба безпеки України запобігла замовній ліквідації офіцера Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, затримавши в Одесі агентку російської спецслужби. Зловмисниця, яка тривалий час перебувала під кураторством ФСБ, намагалася підготувати підґрунтя для фізичного усунення українського воїна.

Для реалізації плану вона встановила під капот автомобіля військовослужбовця спеціальний GPS-трекер. За задумом ворога, цей маячок мав дозволити кілеру відстежувати всі маршрути та графіки пересування офіцера, щоб обрати найбільш вдалий момент для замаху із використанням вогнепальної зброї.

ФСБ завербувала фігурантку через проєкт Медведчука для вбивства офіцера ЗСУ

Як встановило слідство, фігуранткою є колишня мешканка Кіровоградщини, яка останні 15 років прожила в Росії. Її шлях до співпраці з окупантами розпочався через московський офіс політичного проєкту Віктора Медведчука Другая Украина.

Жінка звернулася туди за правовою допомогою через звинувачення у крадіжці на території рф, проте замість юристів представники екснардепа-зрадника передали її до рук співробітників ФСБ.

Російська спецслужба запропонувала фігурантці закрити кримінальну справу в обмін на виконання смертоносного завдання в Україні. Отримавши інструкції та обладнання, агентка прибула до Одеси, де орендувала житло в тому ж будинку, де проживав командир ССО.

Для маскування вона навіть придбала вживане авто, аби безперешкодно заїжджати на територію підземного паркінгу, де стояла автівка цілі.

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали агентку на гарячому одразу після того, як вона прикріпила трекер до машини військового. На момент затримання вона вже перебувала в таксі та прямувала до державного кордону, плануючи втекти до Росії через треті країни.

Під час обшуків у неї було вилучено смартфон, який вона використовувала для конспіративного зв’язку з російським куратором під виглядом особистого листування. Наразі слідчі СБУ вже скеровали обвинувальний акт до суду.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За спробу організувати вбивство українського захисника їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна.

