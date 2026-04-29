Маршрути в обхід ППО: СБУ викрила прикордонника, який працював на ворожу розвідку

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели успішну спецоперацію, у результаті якої було викрито та затримано небезпечного “крота” російської воєнної розвідки.

Зловмисником виявився чинний інспектор Державної прикордонної служби України, який, використовуючи своє службове становище, фактично став штурманом для ворожих повітряних атак.

Державна зрада у лавах ДПСУ: затримано агента ГРУ, що коригував обстріли

За даними слідства, фігурант займався детальним плануванням маршрутів для російських ракет та ударних дронів-камікадзе на території Київської та Чернігівської областей.

Головним завданням агента було виявлення лазівок в українській системі протиповітряної оборони, щоб ворожі засоби ураження могли безперешкодно досягати цілей, оминаючи радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси та мобільні вогневі групи.

Методи роботи зрадника вражали своєю цинічністю та прискіпливістю: перебуваючи у службових відрядженнях у північних регіонах України, він не лише фіксував координати об’єктів ППО, а й наносив на електронні гугл-карти оптимальні шляхи польоту, розраховуючи топографічну висоту місцевості для уникнення виявлення.

Вся оброблена інформація зберігалася на його особистому смартфоні у вигляді детальних звітів для куратора з ГРУ, особистість якого вже офіційно встановлена українськими спецслужбами.

Окрім полювання на ППО, чоловік намагався вистежити дислокацію українських підрозділів безпілотної авіації та об’єкти енергетичної інфраструктури, що критично важливо для планування масованих терористичних обстрілів.

Своєчасне втручання військової контррозвідки дозволило зірвати плани окупантів. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому саме тоді, коли він проводив додаткову розвідку поблизу чергової потенційної цілі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили ґаджет із доказами шпигунської діяльності та підготовленими координатами для передання ворогу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

З огляду на тяжкість скоєного злочину зраднику загрожує найвище покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

