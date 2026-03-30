Мечтала о ракетах над Киевом и восхваляла Путина: СБУ задержала должностное лицо Минкульта

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила очередного идеологического врага внутри государственной системы. В этот раз фигуранткой громкого расследования стала руководительница одного из отделов Министерства культуры Украины.

Пока страна борется за культурную идентичность, высокопоставленная чиновница, по данным следствия, занималась прямо противоположным — оправдывала агрессию Кремля и восторгалась успехами оккупантов.

Кибердоказательства и советы агрессору: детали от СБУ

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности, киберспециалисты документировали деятельность чиновницы в течение определенного времени. Установлено, что она активно распространяла вражеские нарративы среди своих коллег и знакомых. В её арсенале — цитирование путина, оправдание массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Киева и тиражирование фейков о ситуации на фронте.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ. Во время обысков у нее изъяты 4 смартфона, 2 ноутбука, жесткий диск и другие материалы с доказательствами преступлений, — отмечают в СБУ.

Читать по теме СБУ ликвидировала боевую группу ГРУ, готовившую убийство Стерненко и теракты СБУ сорвала покушения на Сергея Стерненко и теракты на Востоке.

Письма путину и спровоцированная война: позиция прокуратуры

Офис Генерального прокурора раскрыл еще более шокирующие подробности этого дела. По данным следствия, проживая в Киеве и ежедневно видя последствия прилетов, начальница отдела в частных разговорах фактически становилась наводчицей. Она рассуждала, куда именно россиянам стоит ударить следующей ракетой, чтобы нанести максимальный ущерб.

Подозреваемая, занимая должность руководителя одного из отделов Министерства, в своих разговорах оправдывала действия РФ, а полномасштабное вторжение российских военных в Украину преподносила не как агрессию, а как законные действия, — акцентируют прокуроры.

Кроме того, во время обыска правоохранители обнаружили письма, написанные якобы от имени ее сына в адрес путина. В них подросток (или чиновница от его имени) просил помочь с выездом в РФ, потому что он не хочет жить среди нацистов.

Прокуратура уже направила в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения — содержание под стражей без права на залог.

Реакция ведомства: в Минкульте обещают закрутить гайки

Министерство культуры Украины оперативно отреагировало на задержание своей сотрудницы, официально открестившись от её взглядов. В ведомстве подчеркнули, что этот случай является единичным и не отражает позицию всего коллектива.

— Министерство культуры Украины решительно осуждает любые проявления поддержки государства-агрессора и действия, наносящие вред национальной безопасности Украины. Этот случай уже стал основанием для дополнительных управленческих решений: начато выяснение обстоятельств и инициировано внедрение дополнительных инструментов мониторинга рисков, — говорится в официальном заявлении ведомства.

На данный момент чиновнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Если вина будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако случай в Минкульте — не единственное проявление предательства. В Донецкой области СБУ задержала агента ФСБ, чьи методы сбора информации шокировали даже опытных оперативников. Предатель использовал собственную мать для слежки за передвижением украинских войск.

