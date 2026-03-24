Поступление 2026: кому разрешат поступать без НМТ и как будет работать система приоритетов

Министерство образования и науки Украины официально утвердило правила, по которым абитуриенты будут штурмовать университеты в будущем сезоне. Документ определяет каждый шаг вступительной кампании: от регистрации на тесты до заветного зачисления. В этом году ведомство решило сделать акцент на доступности информации.

Поступление 2026: какие ключевые нововведения ждут абитуриентов

Будущее поступление принесет несколько существенных изменений, которые стоит учесть уже сейчас. Во-первых, количество заявлений ограничили: всего можно подать до 10 штук, но на бюджет — не более 5. Во-вторых, наконец-то отменили обязательные мотивационные письма, что значительно упростит жизнь абитуриентам.

Чтобы сделать эти правила понятными для абитуриентов, родителей, работников учебных заведений и медиа, МОН подготовило гид абитуриента — инструкцию, которая объясняет ключевые этапы и нововведения на простом языке, — отмечают в министерстве.

Особое внимание уделили творческим специальностям. Теперь талант весит значительно больше: коэффициент творческого конкурса подняли до 0,7. Большинство испытаний, таких как собеседования и конкурсы, будут проходить очно. Исключения сделают только для тех, кто находится на оккупированных территориях, проходит службу в ВСУ или представляет честь страны на международных соревнованиях.

Обновление порядка поступления в вузы 2026: приоритетность и НМТ

Согласно новым нормам порядка поступления в вузы 2026, основной валютой абитуриента остаются результаты Национального мультипредметного теста (НМТ). В 2026-м формула теста выглядит как 3+1: три обязательных предмета (украинский язык, математика, история) и один на выбор. Можно также использовать результаты тестов за три предыдущих года.

Осуществляя поступление в 2026 году, абитуриенты должны помнить о системе приоритетов. В этом году она будет действовать не только для бакалавров, но и для магистров, даже на контрактной форме обучения.

Кроме того, вес каждого предмета НМТ в конкурсном балле будет зависеть от выбранной специальности. Например, для журналистов или юристов выгодно сдавать иностранный язык, а для медиков — биологию.

Поступление в высшие учебные заведения Украины 2026: условия для льготников и жителей ТОТ

Вступительная кампания этого года максимально лояльна к украинцам, которые закончили школу в Европе в 2025 или 2026 годах. Им разрешили засчитывать результаты местных экзаменов (например, польской матуры) вместо НМТ. Также поступление в высшие учебные заведения Украины 2026 предусматривает специальные условия для уязвимых категорий.

Вместо НМТ внутреннее собеседование в университете могут проходить:

Ветераны войны и участники боевых действий;

Лица, которые находились в плену вследствие вооруженной агрессии;

Абитуриенты из ТОТ (временно оккупированных территорий) и зон боевых действий (для них действуют отдельные бюджетные места по квоте-2).

Важно, что правила для жителей ТОТ зависят от даты выезда: те, кто эвакуировался после 1 октября 2025 года, имеют больше льгот во время поступления в 2026 году.

